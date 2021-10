América vence sobre el final a Santos

Sigue líder pero pierde a Bruno Valdez por lesión

Las Águilas llegaron a 31 puntos y se extiende el invicto de Santiago Solari en el Estadio Azteca.Fiel al estilo de Santiago Solari, América volvió a hacer un partido práctico, se volcó al frente hasta que Santos lo empató, y sobre el final lo ganó con lo justo.El cuadro azulcrema hizo su juego, mantenía sus líneas juntas en defensiva y para atacar buscaban el juego directo con Roger Martínez o Chava Reyes, quien suplió al lesionado Mauro Lainez en la banda izquierda.Un disparo de media distancia y un mano a mano con el arquero tras pase de Córdova fueron las opciones que tuvo el colombiano, aunque no fue certero.La mejor oportunidad de la primera mitad fue un tiro de zurda de Córdova que pasó rasguñando el poste. Santos no lograba pasar de tres cuartos de campo.En la parte complementaria un cabezazo de Bruno Valdez dio en el poste pero en esa jugada el paraguayo tuvo que salir de cambio porque Félix Torres, quien peleó la pelota con él, le cayó encima de forma accidental.Al 67 el propio Reyes envió un centro muy alto y pasado, parecía que la pelota se iba, pero Álvaro Fidalgo apareció al segundo poste para marcar su cuarto tanto del torneo y poner el 1-0 parcial.Cinco minutos pasaron y el protagonista del juego, Reyes, en una desconcentración controló mal una pelota dentro del área y se marcó penalti. Fernando Gorriarán no perdonó y lo empató.Santos tenía el momento anímico, pero Diego Valdés terminó con las posibilidades de su equipo al patear con los tachones a Layún en una jugada donde la pelota ya no estaba en juego.El equipo de Coapa entendió que era el momento de irse al frente y al 87' Sebastián Córdova, con un cabezazo tras un excelente centro de Miguel Layún, puso el 2-1 definitivo.En el Azteca nadie le gana al América en la Liga MX. Solari sigue invicto en casa y llegó a 31 puntos con 9 aún por disputarse. Es líder y a espera de lo que ha Atlas ya tiene 9 puntos de ventaja. Los laguneros se quedan en el décimo segundo puesto.