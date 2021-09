América y Chivas empatan en un Clásico cargado de polémica y pasión

El encuentro en la cancha del Estadio Azteca tuvo buenos momentos y espectáculo de ambos.Faltaron los goles nada más en un Clásico entre América y Chivas que tuvo de todo, polémica, pasión, llegadas de peligro, pero que quedó finalmente quedó 0-0 en la cancha del Estadio Azteca.Con todos los reflectores encima, el juego más importante de la temporada en el futbol mexicano no defraudó a los más de 60 mil aficionados que se presentaron y que ahogaron el grito de gol en varias ocasiones.No hubo un dominador amplio en el terreno de juego, hubo paridad a lo largo de los 90 minutos, donde ambos conjuntos inquietaron las metas rivales y que hicieron que tanto Memo Ochoa como Raúl Gudiño tuvieran que emplearse a fondo.Alexis Vega fue titular y tuvo las más importantes de las Chivas, mientras que por el América, Roger Martínez y Henry Martín no estuvieron finos. Las llegadas se presentaban, pero el gol no llegaba al Coloso de Santas Úrsula.La polémica también estuvo presente gracias al árbitro César Arturo Ramos que no expulsó o el VAR no le pidió revisar jugadas que eran merecedoras de tarjeta roja. La primera en un pisotón de 'Chicote' Calderón sobre Jorge Sánchez y un conato de bronca con agresión de Miguel Ponce sobre Henry.Gudiño fue héroe al final del partido al evitar goles de las Águilas con jugadas de Henry Martín y un remate de Bruno Valdez que tuvo que desviar con las uñas. Chivas también tuvo lo suyo con un disparo de Jesús Angulo que se fue apenas desviado.Oribe Peralta tuvo minutos al entrar de cambio por Alexis Vega al igual que Nico Benedetti y Federico Viñas, los técnicos cambiaron sus ofensivas y buscaron el gol que jamás pudo presentarse a pesar de todos los intentos.América seguirá de líder en el Grita México A21 después de 10 jornadas disputadas con 21 unidades, mientras que Chivas se mantiene en zona de Repechaje con 14 puntos. En la fecha doble, las Águilas jugarán ante Pachuca y Pumas; Guadalajara irá contra Querétaro y Atlas, ambos con clásicos.