AMLO enviará una carta a Joe Biden

Para plantearle que se atiendan las causas de la migración

Andrés Manuel López Obrador insistió en que su programa “Sembrando Vida” podría ayudar a resolver el problema migratorio, por lo que enviará una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para plantearle que se atiendan las causas.El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que la próxima semana enviará una carta a Joe Biden para plantearle que se atiendan ya las causas de la crisis migratoria.“Así se lo voy a volver a plantear al presidente Biden, la semana próxima a más tardar le envío una carta porque no podemos solo estar deteniendo, reteniendo, hay que atender las causas, la gente no sale por gusto de sus pueblos, no abandona a su familia por gusto, lo hacen por necesidad”, señaló.Desde Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador insistió en que su programa “Sembrando Vida”, donde se le podría dar a 330,000 migrantes trabajo y visas temporales de Estados Unidos solo por sembrar árboles frutales y maderables, podría aplicarse a países de Centroamérica, lo cual, dijo, ayudaría a minimizar el flujo migratorio.“Un compromiso del gobierno de Estados Unidos de que a los que se inscriban en estos programas de estos 330 mil, en una primera etapa, van a tener en un tiempo adecuado cuando se ordene el programa visas temporales de trabajo aseguradas”, argumentó.Tras ser cuestionado sobre las recientes agresiones de agentes federales sobre migrantes en Chiapas, Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno intenta “mantener” a los migrantes en el sureste del país porque si siguen su recorrido hacia Estados Unidos corren “muchos riesgos de violación de los derechos humanos, sobre todo en la frontera norte”.“Estamos haciendo una labor para contener la afluencia migratoria hasta donde podamos y al mismo tiempo seguimos insistiendo con el Gobierno de Estados Unidos para que se atienda lo más pronto posible para que se actúe y se les dé oportunidades a los que por necesidad tienen que abandonar sus pueblos”, comentó.