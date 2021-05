Amor a primera vista

Hola mis queridos lectores espero que estén bien de salud en unión de sus familiares y amigos. Como siempre doy contestación a sus cartitas de la mejor manera que podría ayudarlos.Recibí una cartita donde me preguntan si yo creo en el “amor a primera vista” de Zenaida que acaba de conocer una persona que le llamó mucho la atención por su manera de vestir. El luce muy elegante, tiene un carro carísimo y lo vio en un restaurante muy caro. El le dijo que vivía en un sitio de gente rica y nuestra amiga está muy impresionada., Piensa en las 24 horas y me pregunta si yo creo en el amor a primera vistaGracias por tu cartita. ¡Te diré que no todo lo que brilla es oro! Este señor me da mala espina, parece muy pretencioso. No solo tener un buen carro, ropa fina quiere decir que la persona es fantástica y además no creo en el amor a primera vista.El amor a primera vista es para cuando eres una jovencita que viste algo que te gusto y quieres tenerlo. El Amor hay que cosecharlo, crece con el roce de la pareja con el tiempo, hablando conociéndose, no solo bueno la carita.El amor hay que cultivarlo, quiero decir que el amor no nace cuando vez a una persona por primera vez. Estas impresionada con la persona, eso puede ser un principio, pero luego viene el afecto, el cariño. Piensa en el interior de la persona, es decir sus sentimientos, costumbres. aprender a Conocer a una persona te lleva a saber de sus defectos como también su buen corazón.Tienes mucho que conocer. No hay mejor cosa que el tiempo. El tiempo te dice si una persona te ama de verdad, o solo eres una ilusión. Es bueno que la persona tengo una belleza interior.Como hay muchas veces que hay personas que se enamoran de la parte interior de una persona, date todo el tiempo para aprender si una persona esta enamorada o solo es algo pasajero el enamoramiento crece cada día, poco a poco lo vas moderando cultivándolo, así es que no te apresures, tomate todo el tiempo, si es amor a primera vista, te darás cuenta.Buena suerte. Pueden escribirme a cmsanez177@gmail.com o al periódico Latino, QueridaP.O. Box 522, Mauldin, SC 29662