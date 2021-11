Ampliación de puertos, más banda ancha y estaciones para autos eléctricos

El ambicioso plan de infraestructura de Biden

Desde reparación de carreteras, puentes, aeropuertos, sistemas de energía, de agua o de transporte público, hasta invertir en más banda ancha y en estaciones de carga para vehículos eléctricos, el ambicioso paquete de Biden constituye una inversión monumental en la infraestructura del país y que ya fue aprobado por el Congreso. Aquí te contamos qué incluye.para modernizar carreteras, puentes, puertos y aeropuertos, así como para dar el salto a energías más limpias y reducir emisiones, entre otros avances."(Es) una inversión única en una generación que creará millones de empleos, modernizará nuestra infraestructura, nuestras carreteras, nuestros puentes, nuestra banda ancha, todo tipo de cosas, para convertir la crisis climática en una oportunidad", dijo Biden tras la aprobación.Ahora el proyecto de ley pasó a la Oficina Oval para que sea firmado por el presidente para su aplicación. Biden esperará a que los legisladores regresen de su receso de una semana para realizar una ceremonia de firma.El proyecto fue aprobado de forma bipartidista por la Cámara Baja, con una votación de 228 contra 206. Aunque hubo demócratas progresistas que votaron en contra, 13 representantes republicanos votaron a favor.En agosto el proyecto había sido aprobado por el Senado, con 69 votos a favor y 30 en contra. La Cámara Baja aprobó el proyecto que le pasó el Senado intacto.dijo Biden al explicar que la clase trabajadora será la más beneficiada.El mandatario insistió en que la nueva ley "va a crear más puestos de trabajo, empleos bien pagados" y "empleos sindicales que no se pueden subcontratar".El mandatario señaló además que este plan de renovación de la infraestructura pone a EEUU "en el camino de ganar la competencia económica del siglo XXI que enfrentamos con China y otros países grandes y el resto del mundo".Este paquete de inversión de cinco años se pagaría aprovechando los $210,000 millones no gastados del paquete de ayuda por la pandemia así como de los $53,000 millones en ayuda para el desempleo que varios estados han detenido, además de otras cantidades de dinero como ventas de reserva de petróleo, entre otros.señaló el presidente para explicar que no requiere endeudamiento y que no significará un aumento de impuestos para aquellos que ganan menos de $400,000 al año.Desde mejorar, reconstruir y extender carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, sistemas de energía, de agua, de saneamiento o de transporte público, hasta invertir en más banda ancha y en estaciones de carga para vehículos eléctricos, el ambicioso paquete de Biden, aun recortado con respecto a su petición inicial, constituye una inversión monumental que añadirá $550,000 millones de nuevas inversiones federales a la infraestructura del país en cinco años.Aquí te contamos qué incluye y cuánto presupuesto destina a cada apartado:$65,000 millonesLa nueva ley destinará $65,000 millones para mejorar el acceso a internet de banda ancha, especialmente en áreas rurales, para familias de bajos ingresos y comunidades tribales. La mayor parte del dinero estaría disponible a través de subvenciones a los estados.También tiene como objetivo, para lo cual destinará 14,000 de los 65,000 millones.Biden inicialmente quería invertir $100,000 millones en banda ancha.La Casa Blanca estima que unos 30 millones de estadounidenses aún no cuentan con un acceso a Internet estable y de buena velocidad, lo que se convirtió en un problema serio durante la pandemia, con la demanda de clases online y teletrabajo.$12,500 millonesEl proyecto de ley destina, una necesidad para acelerar el uso masivo de estos vehículos y reducir emisiones de carbono que aceleran el cambio climático. Biden se ha fijado el objetivo de que para 2030 la mitad de los autos nuevos en el país sean eléctricos.El país cuenta actualmente con 43,000 estaciones de carga y para lograr el objetivo de Biden debe incrementar significativamente este número.La ley también destinapara todo el país.$110,000 millonesLa construcción y reparación de carreteras y puentes se lleva el mayor presupuesto del proyecto de ley de infraestructura, con un total de $110,000 millones. De ellos,, la mayor inversión en ese tipo de infraestructura desde la construcción del sistema nacional de carreteras en la década de los 50's, según la administración de Biden.De acuerdo con la Casa Blanca, 173,000 millas (casi 280,000 kilómetros) de calles y carreteras principales de Estados Unidos y 45,000 puentes están en malas condiciones. Biden había solicitado inicialmente $159,000 para este apartado.Los fondos se destinarían también a mitigar el cambio climático la resiliencia, la equidad y la seguridad para todos los usuarios de las carreteras, incluidos ciclistas y peatones.También hay, incluido un programa para ayudar a los estados y localidades a reducir los choques y las muertes, especialmente de ciclistas y peatones., principalmente de mayoría afroestadounidense, que han quedado divididos por carreteras y otras infraestructuras, dijo la Casa Blanca. Para ello se financiará la planificación, diseño, demolición y reconstrucción de redes de calles, parques y otros.El acuerdo también destinaque serían demasiado grandes o complejos para los programas de financiación tradicionales.$39,000 millonesLos $39,000 millones para el transporte público estarán destinados a expandir los sistemas de transporte, mejorar la accesibilidad para las personas mayores y discapacitadas y proporcionar financiación a los gobiernos estatales y locales para comprar autobuses de cero o bajas emisiones.El Departamento de Transporte estima que las reparaciones abarcarán más de 24,000 autobuses, 5,000 vagones de ferrocarril, 200 estaciones y miles de millas de vías y sistemas de energía.También se crearían nuevas líneas de autobuses y se llevaría el servicio de transporte público a nuevas comunidades.Biden inicialmente había solicitado $85,000 millones para la expansión y modernización del sistema de transporte público del país.$66,000 millonesAdemás de la inversión en transporte público, el transporte ferroviario, tanto de pasajeros como de mercancías, tiene su financiación aparte de, mejorar la red ferroviaria del corredor noreste del país y otras rutas y para extender el servicio a otras áreas.Además se incluyenEl proyecto de ley también destina fondos para la seguridad de los trenes de carga y exige que las estaciones con un promedio de 40 pasajeros al día tengan un agente de servicio.Inicialmente Biden había pedido $80,000 millones para el transporte ferroviario, pero a pesar del recorte en la concesión final, esta será lasegún la Casa Blanca.$42,000 millonesEl proyecto de ley destina, para abordar los retrasos en las reparaciones y el mantenimiento, reducir la congestión y las emisiones y promover la electrificación y otras tecnologías bajas en carbono, según la Casa Blanca.Los $25,000 millones en aeropuertos van destinados a mejorar las pistas, puertas y cintas de rodaje, así como las terminales y las torres de control del tráfico aéreo antiguas.Dentro de los $17,000 millones destinados a infraestructura portuaria aproximadamente la mitad se destina al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. También hay fondos para la Guardia Costera, para terminales de ferry y para planes de reducir las emisiones de los camiones que operan en los puertos.$65,000 millonesEl proyecto de ley invierte $65,000 millones para mejorar la "confiabilidad y resistencia de la red eléctrica" del país. Dentro de esta inversión se incluye la construcción de miles de millas de nuevo tendido eléctrico. También impulsaría tecnologías de captura de carbono y fuentes de electricidad más limpias. También se destinan fondos para asegurar que la red eléctrica no sea hackeada.$55,000 millonesEl acuerdo destina $55,000 millones en infraestructura de agua y saneamiento. De ellos,por sustancias químicas artificiales conocidas como polifluoroalquilo y perfluoralquilo. También se destinan fondos a llevar agua potable limpia a las comunidades tribales.$47,000 millonesEste apartado se divide principalmente en dos categorías: ciberseguridad y mitigación del cambio climático. Sus fondos van dirigidos a ayudar a proteger la infraestructura de ciberataques, a la vez que a responder a sequías, inundaciones, incendios forestales, erosión costera y otros grandes problemas agudizados por la crisis climática.$21,000 millonesEste apartado reserva $21,000 millones para limpiar terrenos industriales abandonados y los llamados sitios 'Superfund', lugares contaminados que existen en todo el país y que requieren una respuesta a largo plazo para limpiarlos, ya que contienen materiales peligrosos.También se recuperarían y limpiarían tierras mineras abandonadas y se taparían pozos de gas en desuso.