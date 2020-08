“Año nuevo en el extranjero y sin marido”

Suena bien, hasta parece el título de una película.Pero lo que termino siendo un magnifico viaje en compañía de mis hijos un pleno 31 de diciembre del 2018, aterrizando a las 12 de la noche en La Habana Cuba, para tomar un crucero por el paradisiaco Caribe, no inicio bien.Las cosas de un año a otro pueden cambiar de a poco, o en cuestión de segundos darnos tremenda sacudida.La última semana de ese año mis hijos y yo estábamos consternados.Yo, porque las cosas en el aspecto emocional se desmoronaban, mi hijo porque su novia y él asistirían no solo a Universidades diferentes sino en Continentes separados, y mi hija pues por “solidaria”.En ese momento queríamos regresar el tiempo y disfrutar del fin de año del 2017, pero como eso de “las regresiones” aún no se nos dan, teníamos dos opciones:Nos sentábamos a consolarnos mientras continuábamos lamentándonos o tomábamos acción. Y tomar acción no fue el viaje. Tomar acción fue levantarnos y hacer algo.El tomar acción en nuestra vida va desde pequeñeces como correr la cortina de nuestra habitación, hasta abrir las ventanas y respirar profundo. Es llamar a una amiga, comprar un detalle, pintarlos la boca del rojo más encendido y mil tonteras más que nos hacen sentir vivas.Tan vivas que seguimos y nos volvemos imparablesAprendí que no podemos cambiar el pasado, ni siquiera tenemos el poder de mandar en nuestros sentimientos pero si en nuestras acciones.Y son estas últimas las que nos darán siempre el mejor futuro sacándonos hoy una sonrisa.¿Quieres ser una Mujer sin equipaje, con mucha autoestima, que ya no carga pasado y le sobra la seguridad para tomar tal o cual decisión? Suscríbete a mi Blog: http://www.mujersinequipaje.comSi te encantó este Post y sientes que le puede ayudar a alguna Mujer, te doy las gracias por compartirlo.Sígueme en las redes como @mujersinequipaje o escríbeme a mujersinequipaje@gmail.comBendiciones y gracias por leerme.Con enorme cariño,Tatiana