Anthony Davis se convierte en un problema para los Lakers

Aunque su regreso se pintaba grandioso para el equipo, resulta que desde que volvió los Lakers son peoresEl pivot de los Lakers Anthony Davisse está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza para el equipo. Luego de recuperarse de su lesión, no termina de agarrar el ritmo de juego.Los Lakers acumulan una muy mala racha y se mantienen en la pelea para no perder uno se los seis cupos directos a los Playoffs que otorga el oeste.Davis se perdió 30 partidos por una lesión, y aunque su regreso pintaba ser productivo, los amarillos son peores desde que el jugador regresó al equipo.Desde su vuelta, Davis ha jugado seis partidos en los que sus promedios son: 16,5 puntos, 6,7 rebotes, 39,4% en tiro y 17,4% en tiros de tres. Un score nada convincente para una estrella de la NBA, afirma el diario Marca.El principal problema es que los campeones pierden por 56 cuando Davis está en la cancha, el peor +/- del equipo, doblando incluso al segundo peor.Cuesta imaginar que el talento de Davis no esté ayudando a los Lakers a ganar partidos, pero incluso su presencia, indolente en ocasiones, puede resultar incluso nociva en ciertos momentos de los partidos.