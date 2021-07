Anthony Fauci pierde la paciencia con Rand Paul

“Senador, si alguien está mintiendo es usted”

La ya tradicional tensión entre el principal asesor médico de la Casa Blanca y el senador republicano alcanzó nuevas cotas con el duro intercambio entre ambos que se escenificó durante una rutinaria comparecencia del experto de salud ante un comité del Senado, en donde se acusaron mutuamente de estar mintiendo.El choque entre ambos se produjo por la insistencia del senador Rand Paul, republicano de Kentucky, de que los Institutos Nacionales de Salud (NIH), al que pertenece el instituto de alergias y enfermedades infecciosas que dirige el Dr. Anthony Fauci, financiaron una controversial investigación que el senador asegura que pudo contribuir al desarrollo de la pandemia del coronavirus.En las últimas comparecencias Fauci y Paul han tenido fuertes roces, por la insinuación hecha por el republicano de que los NIH son responsables del desarrollo de la pandemia del coronavirus por el financiamiento que hicieron de investigaciones en el laboratorio del Instituto de Virología de Wuham.“Senador Paul, usted no sabe de lo que está hablando, francamente, y quisiera decir eso oficialmente. Usted no sabe de lo que está hablando”, dijo Fauci cuando el senador le preguntó si quería modificar una declaración de mayo ante el comité de que los NIH no habían financiado una investigación sobre ‘gain of function’ en Wuham.“(Los NIH) nunca han y no lo hacen ahora investigaciones de ‘ganancia de función’ ( gain of function) en el Instituto de Virología de Wuham”, explicó Fauci haciendo referencia a la técnica con la que se incrementa la transmisibilidad de un patógeno para efectos de estudio de enfermedades.Aunque no se ha determinado aún cómo pudo originarse el virus, algunos sospechan que pudo deberse a un accidente durante alguna investigación que se realizaba en el laboratorio. Sin embargo, los expertos internacionales no han concluido que ese haya sido el caso, que sigue bajo indagaciones.“No he mentido al Congreso, Nunca he mentido. Ciertamente no ante el Congreso. Caso cerrado”, dijo Fauci, quien acusó al senador de ser él quien está faltando a la verdad al tratar de vincular las investigaciones hechas en Wuham con participación de los NIH con el brote de coronavirus que eventualmente devino en pandemia y ha matado a 4 millones de personas en todo el mundo, más de 600,000 de ellas en EEUU.Paul respondió que “nadie está diciendo que esos virus causaron la pandemia. Lo que estamos diciendo es que la investigación de ‘gain of function’ fue realizada en ese laboratorio y los HIH lo financiaron. No puede escaparse de eso”.Aunque los NIH apoyaron una investigación sobre coronavirus en murciélagos en el laboratorio chino, Fauci sostiene que expertos calificados han determinado que no cayó en la categoría de ‘ganancia de funciones’.“Usted está insinuando que lo que hicimos resultó en la muerte de personas. Resiento totalmente eso, y si alguien aquí está mintiendo, senador, ese es usted”, dijo Fauci al final del intercambio, pero solo después de que la jefa del panel exigiera al republicano permitir que el interpelado pudiera terminar de responder los señalamientos que le hacía.El laboratorio del Instituto de Virología de Wuham ha estado bajo la mira desde que el inicio de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud lo incluyó en la investigación para determinar el posible origen del coronavirus y la posibilidad de que haya salido de ese laboratorio.El Congreso ha legislado para evitar que el gobierno estadounidense pueda financiar nuevos trabajos en laboratorios chinos.