Antonio Brown renovó con los Buccaneers para la temporada 2021

El receptor de 32 años firmó un nuevo contrato con los campeones de la NFL por 6.25 millones de dólares.El receptor abierto Antonio Brown superó este martes el examen físico y firmó de inmediato la renovación con los Tampa Bay Buccaneers, actuales campeones del Super Bowl.El pasado mes ambas partes ya habían acordado los términos del nuevo contrato por valor de 6.25 millones de dólares, incluidos 3.1 que estarían garantizados y un bono al firmar de otros dos millones.Pero no se había firmado porque antes Brown, de 32 años, debía superar el examen físico después de que la pasada semana se tuvo que someter a un procedimiento quirúrgico para corregirle el desgarro que sufría en el menisco de la rodilla derecha.Nada más oficializarse la continuidad de Brown con los Buccaneers, el entrenador en jefe del equipo, Bruce Arians, declaró que se sentía muy contento de mantenerlo en el equipo y que todo el proceso quirúrgico había ido perfecto.Aún no está claro cuándo Brown podrá comenzar a entrenar y Arians señaló que todo dependerá de lo que decida el equipo médico.Brown lideró a los Buccaneers en objetivos de recepción en los últimos cuatro partidos de la temporada regular y tuvo una recepción de touchdown de 36 yardas en la victoria de Tampa Bay en la ronda de comodines sobre el Washington Football Team.El receptor abierto sufrió después una lesión en la rodilla contra los New Orleans Saints en los playoffs divisionales de la Conferencia Nacional (NFC), lo que lo obligó a perderse el Partido de Campeonato.Pero Brown volvió a jugar en el Super Bowl LV, en el que atrapó cinco pases para 22 yardas y anotó con recepción de una yarda en el triunfo por 31-9 que los Buccaneers consiguieron ante los Kansas City Chiefs.El legendario mariscal de campo de los Buccaneers, Tom Brady, fue uno de los que más abogó para que Brown llegase al equipo y lo tuvo como uno de sus preferidos cuando estuvo en el emparrillado.Después de salidas conflictivas de los Pittsburgh Steelers como de Las Vegas Raiders, y luego de una temporada de un partido con los New England Patriots, Brown ha encontrado un hogar en Tampa.En ocho partidos con los Buccaneers la temporada pasada, atrapó 45 pases para 483 yardas y cuatro touchdowns.Brown también atrapó tres pases para 59 yardas y un touchdown en los primeros dos partidos de postemporada de Tampa Bay hasta que se lesionó.Los Buccaneers, con la continuidad de Brown, claramente tienen pensamientos de revalidar el título, ya que encontraron la manera de retener a los 22 titulares del Super Bowl.No solo eso, sino que Arians no parece tener la jubilación en su mente, y los Buccaneers pudieron retener a sus dos coordinadores también.