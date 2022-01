Antonio Brown ya no es parte de los Tampa Bay Buccaneers

La victoria de los Tampa Bay Buccaneers por 28-24 sobre los New York Jets no estuvo exenta de drama el domingo.El receptor abierto de los Bucs, Antonio Brown, parece haberse retirado a la mitad del juego, ya que se lo vio en la banca quitándose la camiseta y alejándose del equipo.Brown parecía estar molesto en la banda e inexplicablemente comenzó a quitarse la camiseta y las almohadillas mientras sus compañeros de equipo le rogaban que se quedara. Se pudo ver a Brown sin camisa arrojando su camiseta a las gradas mientras se dirigía al túnel del estadio mientras agitaba un signo de paz."Ya no es un Buc, ¿de acuerdo? Ese es el final de la historia", dijo el entrenador Bruce Arians en una entrevista posterior al partido.El mariscal de campo de los Bucs, Tom Brady, dijo a los periodistas después del partido que el incidente era "obviamente una situación difícil"."Todos lo amamos y nos preocupamos por él profundamente", dijo Brady, y agregó que su relación va más allá de ser compañeros de equipo. "Creo que todos deberían ser compasivos y empáticos con algunas cosas muy difíciles que están sucediendo".Brady dijo que desconocía los detalles del incidente.Después del juego, Brown tuiteó una foto de sí mismo con el mensaje "Super Gremlin".En diciembre fue suspendido por tres juegos sin paga luego de una investigación de la liga que determinó que violó los protocolos de covid-19.En un comunicado de prensa, la NFL dijo que había evidencia de que Brown y otros dos jugadores habían "tergiversado su estado de vacunación". Los otros dos jugadores fueron Mike Edwards y el receptor John Franklin III, quien ha estado en el equipo de práctica de los Bucs.Los Pittsburgh Steelers seleccionaron a Brown en el 2010, y jugó para ellos las primeras nueve temporadas de su carrera. Brown pasó a los entonces Oakland Raiders antes de la temporada 2019, pero fue liberado antes de jugar en un juego de temporada regular.Posteriormente Brown firmó con los New England Patriots y jugó un juego antes de ser liberado nuevamente, días después de que una exentrenadora atlética presentara una demanda acusándolo de violación y agresión en 2017 y 2018. Brown negó las acusaciones y dijo que lucharía para limpiar su nombre. La NFL dijo en ese momento que había una investigación en curso sobre la conducta de Brown.