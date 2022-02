Anuncian lista de Propiedades no-reclamadas

. (31 de enero de 2022) – En conmemoración del 1 de febrero como el Día Nacional de la Propiedad No Reclamada, el Tesorero del Estado Curtis Loftis anunció que se han informado más de 615,000 propiedades nuevas al Programa de Propiedad No Reclamada del Estado.“Sabemos que aproximadamente 1 de cada 10 estadounidenses tiene propiedades sin reclamar. Cada año, se devuelven miles de millones de dólares a las oficinas del tesorero estatal en todo el país”, explicó el tesorero Loftis. “Es nuestro trabajo devolver esos fondos a los propietarios legítimos, y animo a las personas, las empresas, las organizaciones benéficas, las escuelas y otras organizaciones a consultar nuestro sitio web (treasurer.sc.gov) para ver si tenemos fondos esperándolos”.Cada otoño, las empresas que tienen propiedades no reclamadas para los habitantes de Carolina del Sur deben remitir estos fondos al Programa de Propiedad No Reclamada del estado, que es administrado por el Tesorero del Estado Curtis Loftis. Luego, el personal concilia estos informes y agrega las propiedades a su base de datos de propiedades no reclamadas para que el público pueda comenzar el proceso de búsqueda y reclamo de estos fondos.Actualmente hay más de $750 millones en propiedad no reclamada ubicada en todo el estado. Los ejemplos de propiedad no reclamada incluyen cuentas bancarias inactivas, cheques no cobrados, ganancias de seguros no reclamadas y depósitos de servicios públicos olvidados. La Oficina del Tesorero del Estado actúa como custodio de estos fondos hasta que los propietarios legítimos se presenten y presenten un reclamo. Desde 2011, se han devuelto más de $260 millones a los habitantes de Carolina del Sur.“A menudo le digo a la gente que ayudar a encontrar propietarios de propiedades no reclamadas es una de las partes más gratificantes de mi trabajo como tesorero del estado”, agregó Loftis. “A lo largo de los años, hemos encontrado personas con unos pocos cientos de dólares para reclamos valorados en casi $1 millón. No hay costo para buscar o reclamar estos fondos, por lo que siempre queremos recordar a las personas que consulten nuestra base de datos al menos dos veces al año para ver si tienen fondos no reclamados”.Visite el sitio web de la Oficina del Tesorero del Estado en Treasurer.sc.gov para ver si hay dinero nuevo esperándolo.