Apple anuncia contrataciones por todo el país: la mayor, en Texas, con una inversión de 1,000 millones

La compañía tecnológica planea invertir en Austin, Seattle, San Diego y Culver City, y en los próximos tres años ampliará su presencia a Pittsburgh, Nueva York y Colorado. El anuncio se produce luego de fuertes críticas de Trump a la compañía por producir fuera de Estados Unidos.La compañía tecnológica Apple anunció que va a ampliar su centro en la ciudad texana de Austin, donde invertirá unos 1,000 millones de dólares, lo que le permitirá más que doblar el número actual de empleados, que es de unos 6,000 trabajadores.Pero esta no será la única inversión que va a realizar el gigante tecnológico. Según reveló este jueves, sus intenciones son abrir nuevas sedes en Austin (Texas), Seattle (Washington), San Diego y Culver City (California), y en los próximos tres años ampliar su presencia a Pittsburgh (Pensilvania), Nueva York y Colorado.Según dijo Apple, su proyecto en Austin contará con 5,000 plazas en los departamentos de ingeniería, investigación y desarrollo, operaciones, finanzas y atención al cliente. Eventualmente, dijo la compañía, habrá allí lugar para 15,000 empleados.Las otras localidades albergarán a unos 1,000 empleados cada una.Con este anuncio, parece que Apple se pliega a las exigencias del presidente Donald Trump, que ha criticado en numerosas ocasiones a la compañía por no invertir más en Estados Unidos.Si bien no son inversiones para construir fábricas en territorio estadounidense, como lo solicitó el presidente republicano, estos anuncios parecen ser un gesto de apaciguamiento para con el anfitrión de la Casa Blanca.En la pelea comercial de Estados Unidos contra ChinaTrump advirtió que los precios de los iPhone, iPod y iPad podrían subir debido a los aranceles punitivos que podría imponer a China si no se llega a un acuerdo.Y argumentó que la mejor manera de que Apple evitara tales consecuencias era producir sus dispositivos en Estados Unidos.En 2017, el presidente aseguró que Apple le había prometido abrir tres fábricas en territorio estadounidense. Sin embargo, la ecuación es más difícil para Apple que para los fabricantes de automóviles, que trasladaron sus plantas de EEUU al extranjero para reducir costos.La empresa de Cupertino nunca se llevó empleos al extranjero: siempre contrató fuera del país.La firma es altamente dependiente del gigante asiático, donde fabricó la mayoría de sus dispositivos, pero puede aumentar su fuerza laboral en Estados Unidos.Hace pocos días, ejecutivos de Google, Microsoft, IBM, Oracle y Qualcomm se reunieron en la Casa Blanca para hablar de las tensiones con la presidencia y del conflicto comercial con China. Tim Cook, director general de Apple, no estaba entre los presentes y tampoco el jefe de Amazon, Jeff Bezos.“Apple ha sido parte vital de la comunidad de Austin por un cuarto de siglo y estamos encantados de que la compañía esté intensificando su inversión en nuestra gente, en esta ciudad que tanto amamos”, dijo en un comunicado el alcalde de Austin, Steve Adler.