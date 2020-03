Aprueban vacuna contra el coronavirus

The Associated Press adelantó que los Institutos Nacionales de Salud están financiando el ensayo, el cual se realiza en el Kaiser Permanente Washington Health Research Institute en Seattle.El primer participante habló con la agencia bajo condición de anonimato, porque la medida no se ha anunciado públicamente.La mala noticia es que, de funcionar sin problemas, podría estar lista en un año o 18 meses.“Los funcionarios de salud pública dicen que llevará entre un año y 18 meses validar completamente cualquier vacuna potencial”, adelanta el reporte.Se agregó que las pruebas serán con 45 voluntarios jóvenes y sanos con diferentes dosis de vacunas desarrolladas conjuntamente por NIH y Moderna Inc.“No hay posibilidad de que los participantes puedan infectarse con las inyecciones, ya que no contienen el virus en sí”, aseguró AP.Los objetivos serán, primordialmente, que el antídoto no muestren efectos secundarios preocupantes a la salud de un paciente sano.Éste no es el único esfuerzo a nivel mundial para lograr una vacuna contra el COVID-19, ya que decenas de laboratorios a nivel mundial avanzan en dichas investigaciones, incluido CureVac, empresa alemana a la que supuestamente el presidente Donald Trump habría pedido vender a Estados Unidos la exclusividad de la vacuna.Por otro lado, Matt Sause, de la firma Roche, agradeció a la FDA y al CDC por ayudar en las pruebas de una prueba para ponerla en el mercado.“Queremos agradecer a la FDA por su rápida aprobación de nuestra prueba de coronavirus. Realmente apreciamos la sociedad con los CDC y la FDA para llevar esto al mercado lo más pronto posible”, dijo Sause.