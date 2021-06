Aquella refutada idea de Trump de que el coronavirus salió de un laboratorio

Ahora está bajo investigación esto es lo que sabemos

que Axios resume

Un informe de inteligencia filtrado al Wall Street Journal y otros datos han avivado el debate que para muchos parecía cerrado sobre los orígenes del virus que puso de cabeza al mundo. La hipótesis de un accidente de laboratorio se redime ante quienes la descartaron como una simple teoría de conspiración.¿Dónde se originó el nuevo coronavirus que ha matado a más de tres millones y medio de personas en el mundo? Más de un año después de declarada la pandemia seguimos sin una respuesta. Y ahora, una teoría tachada por la Organización Mundial de la Salud como “extremadamente improbable”, cobra fuerza: no se descarta que el SARS-CoV-2 haya surgido por un accidente de un laboratorio.La razón: un informe de inteligencia de EEUU filtrado al The Wall Street Journal dice que empleados del Instituto de Virología de Wuhan, que tiene un área exclusivamente dedicada a los coronavirus y localizado justo en esa ciudad a la que se vincula el inicio de la pandemia, fueron hospitalizados por síntomas consistentes con los del covid-19 en noviembre de 2019, antes de que China reportara los primeros casos de un misterioso nuevo virus.Esto se da a conocer días después de que un grupo de notables científicos exigiera una nueva investigación sobre el asunto, alegando que tanto la teoría de un salto de animales a humanos, como la de un accidente de laboratorio “siguen siendo viables”.Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, quien en mayo del año pasado dijo que la evidencia científica se inclinaba “con solidez” a que el virus “evolucionó en la naturaleza y saltó entre especies”, admite ahora no estar “convencido” y considera que hay que seguir investigando.¿Tenía razón entonces Trump, quien -sin aportar evidencia alguna- varias veces insinuó que el nuevo coronavirus había sido creado en un laboratorio de China?El asunto es complicado. Esto es lo que se sabe hasta ahora.¿Qué es lo que se sabe hasta ahora sobre el origen del nuevo coronavirus?A más de un año de declarada la pandemia, no se sabe con certeza cómo se originó y pasó a los humanos el nuevo coronavirus. El asunto ha sido objeto de polémicas, debates y tensiones internacionales.Cuatro son los posibles orígenes según la investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizada en China en marzo de 2021 yde esta forma:◾Salto zoonótico directo (posiblemente de murciélagos a humanos): lo que consideraron como “posible a probable”◾A través de una especie intermedia: lo que catalogaron como “probable a muy probable”.◾Introducción a través de productos congelados o de la cadena alimentaria: considerado como “posible”.◾Incidente de laboratorio: lo que consideraron “extremadamente poco probable”.En pocas palabras, llegaron a la conclusión de que, aunque no era posible comprobar cómo evolucionó el SARS-CoV-2, probablemente pasó de los murciélagos a humanos, bien fuera directamente o a través de una especie intermedia. Una investigación publicada en la revista científica Nature en verano del año pasado argumenta lo mismo.Si bien en el informe prácticamente descartan la teoría del surgimiento del coronavirus en un laboratorio -a la que dedican apenas 4 de las 313 páginas del informe-, tal y como advierte un análisis, uno de los argumentos en los que el equipo de trabajo de la OMS sustentó esa posición era que no había evidencia de trabajadores del laboratorio que hubieran enfermado antes de diciembre, algo que contradice el nuevo informe de inteligencia de EEUU.Además, vale la pena recordar que en su momento se acusó a China de no divulgar a la OMS los datos originales de los primeros casos registrados de covid-19 y que el propio organismo internacional declaró que era necesario investigar más y tener mayor colaboración y transparencia de las autoridades chinas.Según las autoridades chinas, los primeros casos de la enfermedad se reportaron en diciembre de 2019 en personas que estuvieron en un mercado de animales en Wuhan. Pero desde el comienzo de la pandemia ha habido denuncias -tan y no tan creíbles- de que no fue así.¿Por qué el informe de inteligencia de EEUU filtrado por el Wall Street Journal cambia las cosas?El reporte del Departamento de Estado que fue redactado en los últimos días de presidencia de Trump y que dio a conocer el Wall Street Journal esta semana, indica que tres empleados del Instituto de Virología de Wuhan fueron hospitalizados por síntomas consistentes con el coronavirus en noviembre de 2019 antes de que China reportara los primeros casos oficiales del para entonces nuevo misterioso virus.Esto se suma a información que había dado previamente el Departamento de Estado de EEUU sobre empleados de ese instituto con síntomas similares a los del covid-19 y pone en entredicho las declaraciones de voceros del Instituto de Virología de Wuhan que aseguraron que no había ningún caso de SARS-CoV-2 o cualquier virus asociado al SARS en sus instalaciones, advierte el informe.El reporte como tal no arroja evidencia contundente, ni confirma si estos empleados tenían en efecto covid-19, pero sí levanta sospechas.¿Qué están haciendo las autoridades estadounidenses al respecto?Biden dio 90 días a las agencias de inteligencia para dar un informe concluyenteJoe Biden anunció el miércoles que dio 90 días a los organismos de inteligencia para que le presenten un informe concluyente sobre el origen del covid-19, algo que no alcanzaron a hacer con un análisis presentado a él en marzo donde se barajaban dos posibles orígenes: contagio de un humano con un animal infectado o un accidente de laboratorio en China -ninguno de los cuales pudieron confirmar con certeza-.Durante la asamblea con la OMS, el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra recalcó que debe haber una segunda investigación “transparente y basada en la ciencia” sobre los orígenes de la pandemia donde los investigadores tengan “acceso total a la fuente del virus y a los primeros días de la pandemia”.La diligencia del gobierno de Biden por indagar en los orígenes del coronavirus está bajo escrutinio, sobre todo ahora que se reportó que bajo su gestión se ordenó cerrar una iniciativa del Departamento de Estado creada durante el mandato de Trump para probar que el coronavirus se había originado en un laboratorio de China.¿Se han pronunciado voceros de la Organización Mundial de la Salud y de China?China negó los alegatos del reporte. El ministro de relaciones exteriores, Zhao Lijan, descartó los alegatos como “completamente falsos”.“EEUU continúa alimentando la teoría de accidente de laboratorio. ¿Es la intención expresar verdadera preocupación sobre el origen del virus o divergir la atención?”, declaró.Al preguntarle acerca del reporte al vocero de la Organización Mundial de la Salud, Tarij Jasarevic, este respondió vía Reuters, que el equipo técnico de la organización estaba decidiendo los próximos pasos y que se requerían más estudios para determinar el rol de los mercados de animales, así como la teoría de accidente de laboratorio.¿Hay otros indicios más allá de este nuevo informe?Los hay, Toda la teoría sobre el origen en un laboratorio se sustenta en algo que para muchos difícilmente es una coincidencia: en Wuhan, donde se reportan los primeros casos oficiales, queda nada menos que un Instituto de Virología nivel 4 que lidia con peligrosos patógenos, entre ellos, los coronavirus derivados de murciélagos, a los que dedica toda una parte de sus instalaciones.“Sabemos que una de las más grandes colecciones de coronavirus derivados de murciélagos del mundo (y un vigoroso programa de investigación involucrado en la creación de coronavirus ‘quiméricos’ integrando secuencias genómicas de unos y otros, queda en Wuhan. Y sabemos que los accidentes de laboratorio ocurren en todos los sitios donde hay estos laboratorios”, dice el microbiólogo de Standford, David Relman en una entrevista.En efecto, un reportaje publicado por el Washington Post en abril de 2020 reveló que en 2018 oficiales estadounidenses visitaron el laboratorio de Wuhan y enviaron advertencias sobre inadecuadas medidas de seguridad y estudios riesgosos en coronavirus de murciélagos.Además, hay varios estudios serios que sustentan esta hipótesis (aunque muchos otros también apuntan a lo contrario). Por ejemplo, un paper publicado por Rossana Secreto no descarta un origen de laboratorio y advierte sobre rasgos que pueden derivar de “técnicas de manipulación”, por lo que concluyen que esta no es otra “teoría de conspiración sin fundamento”.David Baltimore, ganador del Premio Nobel por su trabajo con los virus, ha dicho que algo en la estructura del coronavirus “desafía poderosamente la idea de un origen natural del SARS-CoV-2”. Algo que ha puesto a muchos a dudar.De hecho, algunos periodistas científicos como Donald Mc Neil, del New York Times, se han retractado de su postura inicial que desestimaba por completo la teoría de origen en un laboratorio, tal y como aclara en un artículo publicado en Médium donde -entre otras razones- cita la cada vez más opaca postura de las autoridades Chinas que parecen estar ocultando algo.Según las denuncias del grupo de notables científicos, la OMS no dio suficiente consideración a la teoría de accidente de laboratorio en su investigación: le dedicó apenas 4 de 313 páginas de su informe.“Debemos evaluar las hipótesis de origen natural o de accidente de laboratorio con seriedad hasta tener suficiente data”, insisten.Todo esto no quiere decir que la teoría de accidente de un laboratorio sea cierta. Hay demasiada información escasa o contradictoria y simplemente hay que investigar más y tener acceso a los datos para llegar a una respuesta más confiable.¿Qué había dicho Trump al respecto?En mayo del año pasado cuando un periodista preguntó a Trump si había datos que le hacían tener mayor confianza de que el coronavirus se originó en el Instituto de Virología de Wuhan, respondió que sí y que “la Organización Mundial de la Salud debería estar avergonzada de sí misma porque parecen la agencia de relaciones públicas de China”.Cuando el periodista le pidió que ampliara sobre esas supuestas 'evidencias', Trump respondió: "No puedo decirte eso. No tengo permitido decírtelo".Ese mismo día, en un comunicado, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional había emitido una inusual declaración aclarando que no consideraban que el virus hubiera sido creado "por el hombre" o “modificado genéticamente” y que continuarían “investigando para determinar si el brote comenzó a través del contacto con animales o si fue un "accidente en un laboratorio".Es esa teoría -la de accidente en un laboratorio- la que está bajo revisión, no el que el coronavirus haya sido creado intencionalmente en un laboratorio, lo que es algo muy distinto y que en este punto sí carece de evidencia.¿Por qué es tan importante comprender el origen del nuevo coronavirus?Hay quienes podrían argumentar que no vale la pena perder tiempo en entender cómo se originó el coronavirus y que es preferible concentrar el foco y los esfuerzos en controlar su transmisión y erradicar la pandemia, pero la realidad es que para evitar otra, hay que responder a esta pregunta.“Tener una mayor claridad guiará los esfuerzos para prevenir la próxima pandemia. Esos esfuerzos variarían dependiendo de los distintos escenarios sobre su origen”, recalca el microbiólogo de la Universidad de Standford David Relman en una entrevista.Explica que, por ejemplo, evidencia de que hubiera surgido por un accidente de laboratorio incentivaría la revisión y supervisión de laboratorios de alto riesgo para mejorar su seguridad; mientras que el origen animal justificaría la implementación de medidas para minimizar el contacto humano con animales que podrían ser portadores.