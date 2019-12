Árbol de Navidad natural o artificial ¿cuál elegir?

El árbol de Navidad juega un papel muy importante en las fiestas decembrinas, pues se convierte en el elemento principal de nuestra decoración y es él que brinda esa atmósfera festiva que tanto caracteriza al mes de diciembre.Elegirlo puede ser complicado, ya que surge la interrogativa de si debemos comprar un árbol natural o artificial. Sin embargo, cada uno tiene puntos a favor y en contra que te exponemos para que decidas cuál es la mejor opción para tu hogar y economía.: Da un toque especial al hogar, y despide un olor particular que siempre remite a la temporada navideña.La opción más natural ya que es biodegradable. Cuando lo desechas, puede ser reutilizado para fabricar compostas y otros materiales biodegradables.Disponible en múltiples tamaños.: Tiene un periodo corto de vida y será para una temporada.Son más difíciles de transportar y son más frágiles.Sólo puede ser verde.Las ramas empiezan a caerse y ensucian el piso alrededor del árbol.Cuestan más que un árbol artificial.Requiere de cuidados, es preciso que se riegue con frecuencia; no se debe colocar cerca de fuentes de calor, y no se puede usar luces que pudieran provocar que se caliente porque se seca.La sabía que derraman suele ser difícil de quitar del piso y los muebles.Adquirirlo siempre que sepas concerteza su procedencia, y asegurarse que tenga raíces abundantes para que dure durante las Navidades.Precio económico.Son parecidos a los pinos naturales, pero más livianos.No ocupan mucho espacio, y fáciles de desmontar.Puede ser reutilizable por muchos años.Algunos ya tienen integradas las luces por lo que el gasto puede ser menor.Se pueden encontrar en múltiples tamaños, colores, materiales, y acabados.No requiere de mantenimiento a excepción de una leve limpieza al colocarlo.Hay modelos que son anti inflamables.No es biodegradable, por consiguiente no puede reciclarse.No posee el agradable aroma a pino.Cualquiera sea el modelo, necesita tiempo para ser armado; en algunos casos montarlo puede no ser muy sencillo.Algunos árboles artificiales están realizados con resinas plásticas provenientes del petróleo, y su producción contamina el ambiente y no es reciclable.Después de este pequeño análisis, podrás darte cuenta que ambos árboles suelen tener algún punto en contra que, debes considerar antes de realizar la compra, de este modo evitarás hacer un mala inversión.