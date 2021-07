Argentina y Lionel Messi ganan la Copa América 2021 ante Brasil

Un solitario gol de Ángel di Maria al minuto 22 terminó con la racha de 28 años de la Albiceleste sin levantar un título.Lo logró, Messi por fin lo logró, es campeón con la selección argentina absoluta y en un clásico, anteen el Maracaná. Quizá el escenario no podía ser más adverso en la Final de la, perolo logró.La lógica supondría que la Verdeamarela plantearía un juego en busca de que sus hábiles atacantes ganaron los uno contra uno en campo rival, buscando desequilibrar y abrir espacios en la rocosa defensa rival, pero el juego ríspido de Argentina cortaba sus avances.Y es que precisamente eso buscóquien sorprendió conen relación al equipo que eliminó a Colombia en Semifinales.¡Por fin! Messi levanta el trofeo de Copa América 2021La Albiceleste quería tener a Brasil en con líneas muy adelantadas y buscar el error de la zaga para que sus muy veloces y talentosos hombres de ofensiva complicaran la salida y robaran un balón cerca del arco.Así fue como llegó el gol del título, de la diferencia, el primero para Argentina en sus últimas cuatro finales oficiales: Copa América 2007, Mundial Brasil 2014, Copa América Chile 2015 y Copa América Centenario 2016.Al 22',aprovechó un error en la salida de Renan Lodi y definió por encima de Ederson Moraes que se quedó a medio camino intentando achicar.¡La amistad ante todo! Neymar felicita y abraza a Lionel MessiPero la reacción no llegó, ni con los cambios deen la segunda mitad, que veía como en el Clásico sus jugadores se achicaban y simplemente no lograban patear al arco.La Canarinha no encontró soluciones en Firmino, Gabriel Barbosa ni Vinicius.lucía poco pero ni siquiera hacía falta que apareciera más para que Argentina tomara la bola y complicara el encuentro para los locales en elEn contraste, Neymar generaba muchas aproximaciones para su escuadra, pero solo un tiro de Richarlison que detuvo Emiliano Martínez había creado real peligro para los del Rio de la Plata.¿Algo más? Messi recibe dos premios por su actuación en la Copa AméricaTodavía Messi tuvo una clarísima para bañarse de gloria. Falló, pero el hecho y la satisfacción de por fin levantar una copa con la selección argentina ya nadie se lo quita.Se acabaron 28 años de malaria para la Albiceleste, se acabó la racha de 3 años sin derrota para Brasil, y se acabó la maldición para