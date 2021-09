Hospitales de Louisiana enfrentan con el doble reto

Covid-19 y el huracán Ida

Los hospitales de Louisiana, ya desbordados por el aumento de los casos de covid-19, se enfrentan ahora a la necesidad de seguir funcionando tras los importantes daños y trastornos causados por el huracán Ida."Para mí, es como un golpe en el estómago", dijo el Dr. Mark Kline, médico jefe del Hospital Infantil de Nueva Orleans. "La cuestión es que los mismos médicos que han estado aquí más de 24 horas trabajando sin parar durante el huracán son los que se han estresado al máximo atendiendo a los niños con covid en los últimos dos meses".Los hospitales y centros médicos informaron de la existencia de escombros y fugas de agua, otros están trabajando con generadores de prestado y algunos están teniendo que considerar el transporte de pacientes a hospitales de otros estados."Ya tenemos al Cuerpo de Ingenieros sobre el terreno, identificando generadores adicionales que podemos llevar a estas ubicaciones de los hospitales para que, en caso de tener un fallo antes de que se restablezca la energía, podamos cambiarlos, y están trabajando muy duro en ello", dijo el gobernador John Bel Edwards al presidente Joe Biden durante una sesión informativa sobre el huracán el lunes por la tarde.Ida dejó a más de un millón de personas sin electricidad cuando tocó tierra el domingo. Se han reportado al menos dos muertes por la tormenta.El sistema sanitario del estado ya estaba al límite por el aumento de los casos de covid. Las unidades de cuidados intensivos de Louisiana están llenas en un 88% y casi la mitad (45%) de esas camas están ocupadas por pacientes con covid-19, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés), lo que hace que el estado tenga que hacer frente a dos grandes crisis al mismo tiempo."Tengo que seguir recordando a la gente que, nos guste o no, seguimos en el entorno del covid. Es un entorno covid muy difícil, en el que el 100% de nuestros casos actuales son atribuibles a la variante delta", dijo Edwards, refiriéndose a la variante más transmisible del coronavirus, que representa la gran mayoría de los nuevos casos diagnosticados en Estados Unidos.El estado ya tiene la séptima tasa de hospitalización por covid-19 más alta del país, según datos del HHS. Aproximadamente tres cuartas partes del total de camas de hospitalización están ocupadas actualmente, y más de uno de cada seis pacientes tiene covid-19, según los datos.Así es como los hospitales están manejando la doble avalancha de caos:Algunos hospitales ya evacuaron a los pacientesOchsner Health System, el mayor sistema sanitario universitario sin ánimo de lucro de Louisiana, está evacuando a unos 165 pacientes de las instalaciones que resultaron dañadas durante la tormenta.Warner Thomas, presidente y CEO de la empresa, dijo el lunes que 65 de esos pacientes eran de St. Anne en Raceland y del Centro Médico Leonard J. Chabert en Houma.Otros 100 pacientes serán trasladados desde el centro asociado Terrebonne Behavioral Health Center en Houma. Los pacientes están siendo transportados a múltiples instalaciones en todo el estado, incluyendo el Hospital de la Parroquia de San Bernardo, dijo.En Galliano, Louisiana, todos los pacientes del Hospital General Lady of the Sea fueron trasladados a otras instalaciones, según Karen Collins, CEO del centro médico."Nuestro personal trabajó incansablemente en condiciones extremas para seguir atendiendo a nuestros pacientes durante el huracán Ida, y gracias a sus esfuerzos, todos nuestros pacientes salieron sanos y salvos de este evento", dijo Collins.El gobernador Edwards dijo que otro hospital, el Terrebonne General Health System, estaba en proceso de ser evacuado el lunes por la noche.En Nueva Orleans, el Hospital de Niños tiene un plan de contingencia para trasladar a los niños a otras instalaciones si es necesario, dijo Kline."Menos del 5% de los hospitales en todo Estados Unidos son hospitales pediátricos, por lo que no podemos trasladar a nuestros niños enfermos a cualquier hospital, tiene que ser a un lugar que atienda a niños muy gravemente enfermos con problemas médicos complejos", dijo.Kline dijo que los niños estuvieron a salvo durante la noche porque el hospital comenzó a cerrar y prepararse para la tormenta alrededor de las 7 de la mañana del domingo.Algunos hospitales sufrieron graves dañosDos días antes de que Ida tocara tierra, el Hospital Infantil acababa de inaugurar una ampliación de US$ 300 millones, dijo Kline.Ahora, la nueva sección tiene agua en la planta baja, agua entrando por el techo y 76,2 milímetros de agua en la capilla que no se ha utilizado."Llevamos más de 12 horas con energía de emergencia de reserva", dijo.La energía, el agua potable y la seguridad del personal son las tres principales preocupaciones del hospital, dijo Kline."En este momento no tenemos una idea clara de cuántos miembros de nuestro personal han perdido sus hogares, han sufrido graves daños en sus casas o están en una zona donde no pueden llegar al hospital", dijo Kline. "En este momento, todos estamos funcionando con el tanque vacío".En el Ochsner Health System, Thomas dice que todas las instalaciones sufrieron algún tipo de daño en el techo durante la tormenta."Fue un viaje bastante duro ayer, los vientos sostenidos, por un período de tiempo mucho más largo de lo que creo que la gente anticipó, crearon un daño significativo en nuestro sistema como en toda la región", dijo Thomas.Las instalaciones de Ochsner Health siguen funcionando con energía de emergencia de reserva y, según Thomas, tienen un suministro de combustible para 10 días. Los camiones están en camino para ayudar a las necesidades de energía del hospital.El Hospital General Lady of the Sea tuvo que cerrar su sala de urgencias y su hospital tras sufrir importantes daños."Nuestro objetivo es abrir al menos una de nuestras Clínicas de Salud Rural y Farmacia Comunitaria en algún momento de esta semana. Seguiremos publicando información sobre los servicios sanitarios para la comunidad de South Lafourche a medida que esté disponible", dice un comunicado de prensa del hospital.En respuesta a la grave situación en Louisiana, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el gobierno federal está supervisando la situación para garantizar que los hospitales no se queden sin oxígeno. También dijo que el HHS y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias están trabajando para evaluar y desplegar activos adicionales según sea necesario."Antes de la tormenta, teníamos más de 300 efectivos sanitarios desplegados a nivel federal sobre el terreno para apoyar la respuesta a la oleada de covid en Louisiana y Mississippi", dijo Psaki. "El Departamento de Asuntos de Veteranos ha puesto a disposición camas antes del huracán para apoyar a los hospitales locales y estará disponible para ayudar en la respuesta".