Así es la reforma migratoria aprobada en la Cámara de Representantes.



Permiso de permanencia temporal. Los indocumentados podrán pedir un parole o permiso de permanencia temporal si pagan una tarifa y pasan una verificación de antecedentes. Para ello deberán haber llegado antes de enero de 2011 y haber vivido aquí desde entonces.



Protección a la deportación.Cerca de 65% de indocumentados que viven en el país podrían así obtener una protección contra la deportación por casi una década. La mayoría de los posibles beneficiados provienen de México y Centroamérica.



Autorización para trabajar.Los inmigrantes podrían aplicar a un permiso de trabajo que dure cinco años y se pueda renovar una vez por un costo de 410 dólares. Terminaría en 2031.



Viajes y licencias de conducir.Se les permitiría aplicar a una autorización para viajar a sus países de origen y serían elegibles también para licencias de conducir compatibles con Real ID e identificaciones estatales. Sin embargo, organizaciones a favor de los inmigrantes como Make the Road New York han advertido que el permiso de viaje costaría 575 dólares y tomaría meses en ser aprobado, y la elegibilidad de la licencia variaría en cada estado.



Programas y ayuda federal. Si bien los inmigrantes no tendrían acceso al ingreso de seguridad suplementario (SSI), salvo en casos excepcionales, sí podrían aplicar a ayuda financiera federal para estudiar, Obamacare y seguro de salud para niños (CHIP). Y, tras cinco años de espera, al programa de nutrición SNAP y de asistencia en efectivo temporal TANF, según un análisis de la propuesta de de organizaciones a favor de los inmigrantes.





Licencia médica y familiar. A partir de 2024 los trabajadores podrían recibir hasta cuatro semanas de licencia paga por la llegada de un hijo, para cuidar a un familiar o por enfermedad.



Educación.Se establece un pre-kindergarten universal para los niños de 3 y 4 años y habría subsidios para el cuidado de niños para familias de bajos ingresos por un período de seis años. También habría 40,000 millones para educación universitaria y capacitación laboral.



Acceso a la salud. Se ampliarían y mejorarían algunas coberturas de Medicare (audífonos, costos de insulina, atención médica en el hogar) y se establecería un programa para negociar los precios de medicamentos. Se extenderían además créditos fiscales para cubrir las primas de Obamacare. También hay fondos para salud materna y nutrición, entre otros.



Alrededor de 150,000 millones de dólares se destinarían a proveer más de un millón de nuevas viviendas unifamiliares y de alquiler.



Exenciones de impuestos. Dos créditos tributarios otorgados en la pandemia, uno para familias con hijos y otro para trabajadores sin niños de bajos ingresos, continuarían un año más. También habría créditos por energía limpia que ayudarían a las empresas y los propietarios de viviendas a cambiar a fuentes de energía renovable.



Ayuda ante catástrofes naturales. Se invertirían 105,000 millones de dólares para ayuda a las comunidades ante fenómenos meteorológicos extremos. También habrá inversiones para desarrollar tecnología de energía solar.



El ambicioso proyecto de ley impulsado por el presidente, Joe Biden, con medidas sociales y medioambientales incluirá, de ser aprobado finalmente por el Senado, una de las reformas migratorias de mayor alcance de la historia del país, pero lejos está de ofrecer un camino a la ciudadanía a los 11 millones de indocumentados.El proyecto presupuestario, de 1.75 billones de dólares, obtuvo el pasado viernes el visto bueno de la Cámara de Representantes y ahora debe ser discutido en el Senado. Para aprobarse le basta con tener el respaldo de todos los senadores demócratas, pero no parece sencillo alcanzar ese consenso. Biden, en cualquier caso, espera poder firmarlo para convertirlo en ley antes de Navidad.La propuesta migratoria que incluye el proyecto legislativo es menos ambiciosa que lo que inicialmente planteó Biden.El plan de Biden, bajo el nombre Build Back Better, también incluye una serie de medidas que pueden impactar en la vida de las familias latinas e inmigrantes de pocos recursos:Biden prometió una ley en enero que otorgaba un camino a la ciudadanía a los 11 millones de indocumentados, pero las negociaciones con los republicanos fracasaron. Los demócratas decidieron recurrir entonces al proceso de reconciliación.Primero, se intentó introducir el camino a la ciudadanía dentro de la ley de gastos, que en ese entonces ascendía a más de 3.5 billones de dólares. Pero la asesora parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, quien se encarga de interpretar las reglas internas de ese brazo legislativo, consideró que su inclusión no era posible.Una segunda propuesta, que pedía cambiar la fecha de ingreso al país que se exige para que los inmigrantes puedan solicitar un ajuste de estatus en la Ley de Registro también fue rechazada por MacDonough argumentando que se trata de una política de peso que no debe ser tratada dentro de la ley de presupuesto.Los demócratas aseguran que el tema migratorio tiene un impacto económico, en particular ante la escasez de mano de obra en todo el país y el aporte esencial del trabajo migrante en la pandemia.Si la parlamentaria rechaza este plan C, el Senado tendrá que decidir si elabora otra propuesta o ignora su consejo y lo aprueba. 202100:32Los demócratas necesitan el voto de sus 50 senadores, de manera unánime, ya que los republicanos han expresado su rechazo total. Aún es incierto si lograrán hacerlo dado que actores clave como el senador Joe Manchin, demócrata por West Virginia, se han mostrado reticentes a dar su visto bueno.