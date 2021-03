Así respondieron los Lakers a los Nets

La firma de Andre Drummond fortalece la zona pintada y la defensa angelina, que mantiene la mirada puesta en el trofeo Larry O'Brien una temporada másCasi en simultáneo a la firma de LaMarcus Aldridge por Brooklyn Nets, el vigente campeón de la NBA, Los Angeles Lakers, anunció el fichaje de Andre Drummond, quien optó por salirse de su contrato con los Cleveland Cavaliers para poder unirse a cualquier equipo luego del cierre del mercado. El propio pivot se presentó ante sus fanáticos con un mensaje que ilusiona a pesar de su corta extensión: “De vuelta al trabajo “.Firmando a un jugador consagrado en su posición pero aún bastante joven (28 años) en comparación a lo que ha logrado, así fue como los Lakers le respondieron a los Nets, que ahora mismo es el rival más probable en una hipotética final de la NBA este año.Este lunes, “Dre” tuvo su primer entrenamiento como Laker, en el que pudo encontrarse con sus nuevos compañeros y empezar el camino -que no será muy largo- hacia su debut, el cual podría ocurrir este miércoles ante Milwaukee Bucks, o a más tardar el viernes en la visita a Sacramento.Andre Drummond: protector del aroDrummond es la mejor pieza que los Lakers podían sumar a estas alturas de la temporada. Si contabilizamos este año de una vez, el robusto centro estaría llegando a 10 campañas promediando doble-doble (doble dígito en puntos y en rebotes) en la NBA. 10 de las 11 temporadas que acumula en el mejor baloncesto del mundo.Ha liderado cuatro veces a la liga en rebotes. Además, en cada una de las temporadas su promedio de bloqueos ha sido superior a uno por partido. Este año sus registros se mantienen en la línea habitual: 17.5 puntos, 13.5 rebotes, 2.6 asistencias, 1.6 robos y 1.2 bloqueos por partido.El 1-2 que conformará con Anthony Davis en la pintura es de temer. No solo por el dominio en talla y alcance, sino también porque por consecuencia tendrán el aro protegido. Un cerrojo en defensa. Y en ataque, Drummond tomará muchos rebotes ofensivos (promedia 4.0 por juego este año) y dotará de segundas oportunidades al equipo de Frank Vogel.“Tomé la decisión basado en lo que es mejor para mí. No estoy aquí para hacer otra cosa que no sea ganar “, sentenció el nuevo Laker.