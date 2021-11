Así se jugaran los Cuartos de Final del Grita México

Pumas y Rayados superaron la desventaja de la localía y se metieron entre los 8 mejores de la Liguilla.Están definidas las series y los partidos de Cuartos de Final del Grita México Apertura 2021 después de disputarse los cuatro partidos del Repechaje y con ellos, los invitados que faltaban para la siguiente instancia de la fase final.Rayados, Pumas, Santos y Puebla amarraron su boleto para los Cuartos y con ello están listas las cuatro series.Santos echó al Atlético de San Luis y de inmediato se citó con Tigres en Cuartos de Final al haber terminado en los lugares 4 y 5 de la tabla general.Puebla eliminó a Chivas en penales y con el pase de Pumas que derrotó al Toluca quedó sentenciado que enfrentarán a León y América, respectivamente, por lo que habrá clásico capitalino para abrir la fiesta grande.Finalmente, Rayados tumbó al campeón Cruz Azul y enfrentará al Atlas en la ronda de los 8 mejores.DÍAS Y HORARIOS TENTATIVOSMiércoles 24 de noviembreRayados vs. Atlas 20 horas ETPumas vs. América 22 horas ETJueves 25 de noviembrePuebla vs. León 20 horas ETSantos vs. Tigres 22 horas ETSábado 27 de noviembreAtlas vs. Rayados 20 horas ETAmérica vs. Pumas 22 horas ETDomingo 28 de noviembreLeón vs. Puebla 18 horas ETTigres vs. Santos 20 horas ET