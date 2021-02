Así será el juicio político de Trump

El Senado dio a conocer las reglas para juicio político al expresidente

Aunque los demócratas rechazan que solamente sea un espectáculo político queda claro que el ‘impeachment’ al expresidente Donald Trump atraerá la atención en el Senado, ¿pero será posible que el Senado lo encuentre culpable y le impidan volver a ocupar alguna posición electiva?La respuesta es complicada debido a que se necesitan los votos de 67 senadores para condenar al exmandatario acusado de “incitacióna a la insurrección” por el ataque el pasado 6 de enero al Capitolio, donde murieron cinco personas.Este lunes, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), dio a conocer el acuerdo sobre cómo será el juicio político al exmandatario.“Me complace que todas las partes, los gerentes (fiscales), el abogado del expresidente y el líder (Mitch) McConnell, hayan acordado este plan para garantizar un juicio de juicio político bipartidista justo y honesto contra Donald J. Trump”, dijo Schumer.en que la parte acusadora, es decir los gerentes o fiscales de la Cámara, y la defensa del expresidente Trump, tendrán hasta cuatro horas, dos horas cada parte, para presentar sus argumentos sobre si el juicio es o no constitucional.“Siguiendo estos argumentos, el Senado votará, y decide por mayoría simple, si el Senado tiene jurisdicción bajo la Constitución para juzgar al expresidente”, indica la primera regla.De aprobarse esta primera regla entonces se procederán a las siguientes etapas del proceso, que incluye hasta 16 horas cada una de las partes a partir del miércoles 10 de febrero a las 12:00 p.m.Luego vendrá un periodo de preguntas de los senadores, para lo cual se destinarán cuatro horas como máximo.“Dichos cuestionamientos deben ser por escrito y serán leídos en el juicio”, explicó Jesse Lee, vicepresidente de Comunicaciones del Center for American Progress Action Fund.Luego de esas preguntas habrá un debate de dos horas divididas equitativamente para el posible llamado de testigos y la presentación de documentos. Esto deberá ser aprobado en el pleno.Lee indicó que los senadores podrían llamar a policías del Capitolio que enfrentaron a la turba violenta, así como a oficiales estatales de elecciones, si se busca abordar las acusaciones infundadas del expresidente sobre el fraude electoral.Los alegatos finales tendrán duración máxima de cuatro horas divididas en forma equitativa; luego habrá un tiempo de deliberación entre senadores, quienes emitirán el voto sobre el artículo de acusación emitido por la Cámara, que señala “incitación a la insurrección”.El especialista Lee señala que la parte acusadora debe exponer cómo es que el mitin organizado por el expresidente Trump el 6 de enero influyó en la toma violenta del Capitolio.“Deben señalar si es responsable por organizar este mitin y su profunda conexión con la gente que estuvo en el ataque”, explicó.Lee indicó que este juicio es muy distinto al de 2020, donde el exmandatario fue acusado por abuso de poder y obstrucción al Congreso.“Tendrán menos tiempo para presentar su caso”, indicó. “Se pusieron vidas en peligro… costaron vidas…. Los más importante es asegurarse de que no vuelva ocurrir (lo del 6 de enero en el Capitolio) … dejar claro que puede haber consecuencias”.Agregó que lo más importante será lograr que el exmandatario pueda competir por una posición pública nuevamente, en referencia a la elección presidencial en 2024.“Es algo que el presidente Trump quiere alcanzar”, indicó Lee, quien reconoció que el mayor logro de los demócratas con el proceso será exponer las acciones del republicano y eso sirva para detener su avance. “Creo que el caso es bastante fuerte”.Sin embargo, hay quienes consideran que el expresidente se convertirá en un “mártir”, como indicó su exjefe de campaña Brad Parscale, quien consideró que, tras el juicio político, el republicano podría volver a competir por la Presidencia y tener oportunidad de ganar.“Hay un debate sobre eso, si lo puedes sentenciar, lo bloqueas automáticamente… No está muy claro que el Senado no pueda lograr los 67 votos”, indicó Lee. “También puede resultar que se indique que no puede competir porque puede resultar peligroso”.