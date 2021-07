Así va la presidencia de Biden al cumplir 6 meses

Sacudida por la crisis, la presidencia de Biden solo se volverá más difícil al pasar la marca de los seis meses

El presidente Joe Biden dijo el martes que el impulso de la vacunación en EE.UU. se siente como una "constante camino cuesta arriba". Podría haber dicho lo mismo de toda su presidencia sacudida por las crisis mientras pasa de la marca de los seis meses.Después de asumir el cargo en un momento de oscuridad, con más de 3.000 estadounidenses muriendo de covid-19 todos los días y el país tambaleándose por el asalto de su predecesor a la democracia, Biden enfrentó la iniciación más dura de cualquier presidente moderno.Y no se va a poner más fácil. Una pandemia revitalizada, una nación políticamente fracturada y la incertidumbre sobre el destino de su agenda en el país y en el extranjero han dejado a los altos funcionarios conscientes de que la administración de Biden enfrenta días definitorios y un reloj político acelerado.A medida que las crisis se han ido sucediendo, a menudo se ha sentido que Biden enfrenta un punto de inflexión cada semana o mes, solo para que las tormentas que azotan su Casa Blanca se intensifiquen.Con una octava parte de su mandato, Biden reclamó en una reunión del gabinete el progreso vital contra el virus, hacia la reactivación de la economía y la restauración del liderazgo global de Estados Unidos, y dijo que la mayoría de los estadounidenses lo respaldaban. Tiene motivos para tal argumento, ya que sus índices de aprobación se han mantenido estables en alrededor del 50%, más alto de lo que logró el expresidente Donald Trump, y son aún mejores en su manejo de la emergencia de salud que su predecesor a menudo negó."Creo que estamos demostrando que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer cuando lo hacemos juntos", dijo Biden, en un tono típicamente optimista que, sin embargo, representó un análisis engañoso de la política de una nación dividida.Biden, quien encabezará un foro hoy miércoles, aprobó un audaz proyecto de ley de rescate de covid-19 por valor de casi US$ 2 billones, y ha dado pasos importantes contra la pobreza infantil y la remodelación de la economía para beneficiar a los ciudadanos más pobres. Su despliegue de las vacunas tiene a 160 millones de personas totalmente protegidas. Millones de personas han salido del aislamiento, se han lanzado a los cielos y las carreteras y han experimentado alegres reuniones familiares. Y aunque la duda ante las vacunas, principalmente en los estados administrados por republicanos, y la furiosa variante delta le han dado al virus otra oportunidad, el país está indudablemente mucho mejor que cuando él asumió el cargo.El presidente también ha restablecido la democracia como la pieza central de la presidencia en casa y en la política exterior de Estados Unidos. Y puso fin al tsunami de interés propio, corrupción y demagogia que brotaba de la Oficina Oval todos los días y mantuvo a la nación nerviosa durante cuatro años agotadores bajo Trump. El hecho de que estos dos últimos logros sean dignos de mención es un comentario sobre la corrupción y el extremismo de la administración del 45º presidente y los continuos esfuerzos por destrozar los cimientos políticos fundamentales del país.Biden ha dejado vacantes para los republicanosPero el hecho de que Biden aparentemente sintió la necesidad de establecer la narrativa de sus primeros seis meses el martes, de una manera que pareció un poco a la defensiva, habla de los obstáculos extraordinarios que se encuentran en su camino este verano y más allá.Puede estar a punto de chocar contra una pared de ladrillos en el Congreso que podría poner a espada las predicciones de los comentaristas liberales de que él era el próximo Franklin Roosevelt o Lyndon Johnson. El plan de infraestructura bipartidista que es un pilar del mensaje central de su presidencia, que los estadounidenses deben unirse, está en este momento en grave peligro. Las posibilidades de Biden de aprobar un proyecto de ley de "infraestructura humana" complementario de US$ 3 billones son rehenes de un Senado 50-50 y de demócratas centristas como el senador Joe Manchin de Virginia Occidental. Mientras tanto, los republicanos de todo el país están consagrando nuevas leyes estatales que hacen que sea más difícil para los demócratas ganar elecciones futuras y más fácil para los titulares de cargos republicanos manipular los resultados.En el extranjero, la intransigencia --sin mencionar la piratería cibernética-- de Rusia y China muestra que una cosa es declarar que "Estados Unidos ha vuelto" y otra es cambiar el mundo. Y la perspectiva de que Afganistán caiga en manos de los talibanes después de que Biden ordenó una retirada total de Estados Unidos podría empañar su historial de política exterior, aunque millones de estadounidenses están de acuerdo con la necesidad de poner fin a la guerra más larga del país.Hay casos creíbles que los republicanos pueden montar sobre la política exterior: sobre la amenaza de la inflación, el fracaso de Biden para detener los flujos de migrantes en la frontera y la naturaleza de parada/arranque del crecimiento del empleo a medida que la economía pandémica se reabre. Estos argumentos ya están alimentando una incipiente campaña electoral de mitad de período que la historia, y la redistribución de escaños en el Congreso, sugiere que deberían favorecer al Partido Republicano.En muchos sentidos, los primeros seis meses de Biden en el cargo son una lección sobre las limitaciones de la presidencia moderna. Su clara victoria en las elecciones del año pasado no le da el poder para alterar la sofocante dinámica 50-50 en el Senado y una escasa mayoría demócrata en la Cámara. No puede simplemente cambiar la realidad epidemiológica de un virus pernicioso y adaptable, o revertir mágicamente meses de politización de la pandemia por parte de los republicanos que está ayudando a alimentar el escepticismo sobre las vacunas.Biden también tiene poca capacidad para ahogar los desvaríos antidemocráticos de Trump, o la continua propaganda de los medios conservadores que ha convencido falsamente a millones de votantes de que la última elección fue robada. Y los factores políticos le imposibilitan revertir una cultura nacional de armas que ha visto aumentar una vez más el flagelo de la violencia armada aleatoria y los asesinatos en masa a medida que la pandemia disminuía.El tono de Biden es la clave de su presidenciaDe muchas maneras, la historia de la presidencia de Biden hasta ahora puede contarse en el comportamiento y conducta del comandante en jefe de 78 años.Biden se presenta como moderado en tono y preferencia política, pero, en un truco político intrigante, también más radical y más progresista que sus recientes predecesores demócratas.Esa dualidad lo ha convertido en un blanco difícil para los republicanos, quienes en cambio han dirigido su fuego contra su posible sucesora, la vicepresidenta Kamala Harris, quien ha soportado un primer semestre difícil que ha planteado dudas sobre su destreza política. Ella está abordando dos problemas sin victorias claras: detener el éxodo de migrantes y refugiados de Centroamérica y contrarrestar la ola de leyes de votación restrictivas que están protegidas por las contramedidas correctivas de los republicanos que ejercen obstruccionismo en el Senado.Biden ha explicado que cree que fue elegido no solo para poner fin a la pandemia, sino para actuar como un solucionador de los problemas de Estados Unidos. Ha optado por no insertarse constantemente en todas las conversaciones nacionales. Donde su predecesor intentó destruir el decoro de la presidencia, Biden lo ha restaurado. El enfoque del presidente representa una apuesta de que la mayoría de los estadounidenses están prestando poca atención a la cacofonía de Trump, incluso cuando los medios de comunicación superan las escandalosas secuelas de la insurrección del expresidente el 6 de enero y su negativa a transferir pacíficamente el poder.Pero su afirmación de que hay espacio para que demócratas y republicanos trabajen juntos en algunas áreas, a pesar de que gran parte de este último partido ha renunciado a la democracia, se pondrá a prueba en los próximos días a medida que el destino de su plan de infraestructura está en juego.Siguiendo el ejemplo de su jefe, y aparte de algunos susurros a los medios por parte del personal de Harris, el equipo de Biden se ha convertido en el ala oeste más unificado y ordenado en el mensaje durante algún tiempo --lo que hace que incluso el equipo abotonado del presidente Barack Obama parezca indisciplinado en comparación.Pero hay una desventaja en un enfoque tan estrecho que a veces parece arrogancia. Las promesas de Biden de ser siempre transparente con los estadounidenses fueron desafiadas el martes por noticias tardías de infecciones recientes en miembros vacunados del personal del presidente. Durante semanas, la Casa Blanca también insistió en que no había "crisis" en la frontera sur, queriendo no darles oxígeno político a los ataques republicanos, a pesar de que en realidad se trataba de una situación grave: las autoridades fronterizas estadounidenses arrestaron o rechazaron al mayor número mensual de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México en una década en junio, según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional.Y la falta de voluntad de Biden para enfrentar el problema con más fuerza no ha desactivado su potencia para los republicanos; está alimentando un asalto aún más intenso del año electoral de mitad de período que las luchas de Harris sobre el tema solo han exacerbado.Pocos de los predecesores de Biden podrían haber entendido las limitaciones de la presidencia y las constantes pruebas tan bien como él, dadas sus décadas de experiencia en Washington. Pero incluso él podría palidecer ante la incesante y agotadora caminata en la que se ha convertido su administración. Incluso la euforia de los fuegos artificiales del Día de la Independencia en la Casa Blanca, que alguna vez se consideró que representaban la libertad de la pandemia, fue seguida por los desalentadores avances del virus y un atolladero político cada vez más profundo.A veces, se han mostrado los signos de presión, que han sido enmascarados por el constante estímulo de Biden a los estadounidenses para que se mantengan unidos y apunten a mejores días. La semana pasada, acusó a Facebook de "matar" personas con información errónea sobre las vacunas. Biden casi torpedeó su propio compromiso de infraestructura con los republicanos horas después de que lo anunció, aparentemente amenazando con vetar la medida si no se aprobaba junto con un enorme proyecto de ley de presupuesto de varios billones de dólares exigido por los miembros más liberales de su propio partido. Y Biden también criticó a Kaitlan Collins al final de una conferencia de prensa después de su duro enfrentamiento en Ginebra con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.Cada vez, sin embargo, la operación de prensa de la Casa Blanca entró en acción y Biden rápidamente se echó para atrás en sus comentarios, preservando la conducta simplificada que ahora es su marca registrada, y que contrasta con su verbosidad anterior en su carrera política.En su discurso de toma de posesión del 20 de enero, el presidente dijo a los estadounidenses que "pocos períodos en la historia de nuestra nación han sido más desafiantes o difíciles que en el que estamos ahora".Sus palabras pueden ser aún más apropiadas seis meses después.