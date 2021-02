Asistencia de alquiler e hipoteca



Tener ingresos iguales o inferiores al 80% de la mediana del condado.



Demostrar incapacidad para pagar todo o parte del alquiler / hipoteca debido a la pandemia de COVID-19.



Los elegibles pueden recibir hasta seis meses de pagos, con un máximo de $7,500, que se pueden usar para cubrir pagos atrasados y/o futuros.Los inquilinos y propietarios de viviendas en Carolina del Sur que se han visto afectados financieramente por la pandemia de COVID-19 ahora pueden solicitar asistencia a través del nuevo programa SC Stay de SC Housing.El programa de asistencia de alquiler e hipoteca de $ 25 millones, financiado por la Ley CARES, (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act y el Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act of 2021 proveen asistencia económica rápida y directa a trabajadores americanos, familias, y pequeños negocios) tiene como objetivo ayudar a los residentes que enfrentan un posible desalojo debido a la incapacidad de hacer los pagos de la vivienda.Los elegibles pueden recibir hasta seis meses de pagos, con un máximo de $7,500, que se pueden usar para cubrir pagos atrasados y / o futuros.En septiembre pasado, los CDC pusieron una pausa temporal a los desalojos en todo el país que se extendió hasta el 31 de marzo. Una vez levantados, se prevé que hasta 180.000 residentes de SC enfrentarán el desalojo. SC Housing anunció SC Stay en enero para ayudar a los residentes a permanecer en sus hogares durante estos tiempos difíciles.De los fondos, el 60% se asignará a inquilinos y el 40% a propietarios de viviendas, que se prevé distribuir en los próximos 30 días.• Haga que un arrendador o prestamista confirme el estado de pago atrasado + acuerde aceptar pagos en su nombre.