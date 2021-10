Asistente de dirección que entregó el arma a Alec Baldwin había tenido quejas por presuntas prácticas inseguras

Maggie Goll, una experta fabricante de utilería, contó su experiencia de trabajo junto a Dave Halls, el asistente de dirección de 'Rust' y la persona que entregó el arma a Baldwin tras gritar "arma fría", una expresión que se usa para indicar que era segura.Dave Halls, el asistente de dirección en el rodaje de la película 'Rust' que según documentos judiciales entregó a Alec Baldwin un arma de utilería cargada con munición real, había tenido quejas en 2019 por presuntas prácticas inseguras en un set de rodaje, dijo una trabajadora de utilería que trabajó con él.Maggie Goll, creadora y experta en material de atrezo, dijo que coincidió con Halls en el rodaje de la serie de antología 'Into the Dark' de Hulu entre febrero y mayo de 2019, y que el asistente de dirección se negaba a realizar reuniones de seguridad y no anunciaba al equipo la presencia de algún arma de fuego en el set, como establece el protocolo."La única razón por la que el equipo se enteraba de la presencia de un arma era porque el asistente del director de utilería exigió que Dave lo previniera y anunciara todos los días", dijo Goll en un comunicado. Añadió que el maestro de utilería frecuentemente discutía con Dave porque despedía al equipo sin devolver el atrezo, incluidas las armas, así como por no hacer los anuncios de seguridad."No hay absolutamente ninguna razón por la que se deba ignorar la seguridad de las armas en el set, incluso cuando se trata de un arma de fuego de apoyo que no dispara", dijo GollDe acuerdo con la experta, en una ocasión, un pirotécnico tuvo una emergencia médica en el set pero Halls pidió continuar con el rodaje."Le dije que eran libres de filmar lo que quisieran, pero que no habría fuego ni chispas, etc., hasta que el médico, el oficial de seguridad contra incendios y todos mis compañeros de equipo estuvieran a salvo en el set", precisó Goll.Más quejas por las prácticas "inseguras" del asistente de 'Rust'Un miembro de ese equipo confirmó las quejas de Goll, pero pidió que no se dijera su nombre por temor a represalias. Esa persona añadió que cuando Halls celebró reuniones de seguridad, estas fueron breves y con carácter más bien "despectivo". El asistente se quejaba de por qué tenía que realizarlas y aseguraba que las armas utilizadas eran las mismas que siempre se usan en la producción.En otro momento, dijeron tanto Goll como el otro miembro del equipo, Halls insistió en seguir filmando mientras empezaba a caer una tormenta y los cables, luces y demás equipamiento quedaban expuestos a la lluvia y el viento, convirtiéndose en un peligro potencial.Goll también mencionó que cuando regresó a la serie en la que trabajó con Halls, un compañero de trabajo la alertó de que "tuviera cuidado" con Dave ya que el hombre solía excederse en sus tocamientos físicos con el equipo y que había personas incómodas."Nada demasiado extremo, pero los miembros del equipo de todos los géneros y orientaciones se sentían incómodos con los toques de Dave en la espalda, la cintura, los hombros, etc.", dijo Goll. Aunque no presentó una queja formal en ese momento, ella llamó a una línea de seguridad de producción y se quejó internamente a los productores ejecutivos de Blumhouse Productions en persona. También contó lo que sucedía al Gremio de Directores de EEUU (DGA, por sus siglas en inglés)."Que yo sepa, no se hizo nada después de mis quejas", dijo Goll en su comunicado.La investigación del accidente mortal que involucró a Alec BaldwinEl suceso en el rodaje de 'Rust' ocurrió el pasado jueves. Halls, asistente de dirección, gritó "arma fría" a la hora de entregarle el arma a Baldwin; una expresión que se emplea para indicar que el arma es segura y no está cargada. De acuerdo con documentos oficiales, el asistente desconocía que el arma llevaba balas reales.Baldwin disparó e impactó a la directora de fotografía del filme, Halyna Hutchins, en el pecho, quien luego falleció. Joel Souza, el director de la cinta, también resultó herido y fue hospitalizado y posteriormente dado de alta. Este sábado dijo sentirse "destrozado" por la muerte de Halyna.La investigación policial del incidente se ha centrado en el manejo del arma. La policía interrogó a Baldwin, que ha estado cooperando con las autoridades, pero no ha presentado cargos en su contra.Según la declaración jurada, presentada por la oficina del sheriff del condado de Santa Fe, la pistola, que debía tener un cartucho de fogueo, tenía un cartucho cargado.La policía indaga en la secuencia exacta de los acontecimientos que permitieron introducir la munición real en el set de 'Rust', un 'western' ambientado en el siglo XIX.Protestas por la seguridad durante el rodaje de 'Rust'Horas antes de que Baldwin disparara fatalmente a la directora de fotografía, media docena de trabajadores del equipo de cámaras se retiraron del set para protestar por las condiciones laborales.Según la publicación, que cita a tres personas familiarizadas con el asunto, los camarógrafos y sus asistentes se sentían frustrados por las condiciones que rodearon la película de bajo presupuesto, incluidas las quejas de largas jornadas y el pago. Hutchins, que no se unió a ellos, había intentado abogar por mejores condiciones, según el informe.Asimismo y de acuerdo con las fuentes citadas en ese reporte, los protocolos de seguridad establecidos en la industria, incluidas las inspecciones de armas, no se siguieron estrictamente en el set de ‘Rust’ y al menos uno de los operadores de cámara se había quejado el fin de semana pasado sobre la seguridad de las armas en ese set.Se preocuparon específicamente luego de que hubo dos descargas accidentales de armas de utilería.Uno de los miembros del equipo estaba tan alarmado por los disparos de las armas de utilería por error que envió un mensaje de texto al gerente de producción de la unidad. “Ahora hemos tenido 3 descargas accidentales. Esto es muy inseguro”, según una copia del mensaje."La seguridad de nuestro elenco y equipo es la principal prioridad de Rust Productions y de todos los asociados con la empresa", dijo por su parte Rust Movie Productions LLC en un comunicado. Continuaremos cooperando con las autoridades de Santa Fe en su investigación y ofreciendo servicios de salud mental al elenco y al equipo durante este trágico momento ", agregó.