Atención a las GRANDES pequeñeces

Por Elda Cantú, Senior News Editor, Latín AméricaEn días pasados las comunidades asiáticas de Estados Unidos celebraron que, por primera vez en 93 años de los Oscar, dos actores de ascendencia asiática —Riz Ahmed y Steven Yeun— estuvieran nominados a mejor actor. También aplaudieron la nominación de la directora de Nomadland, Chloé Zhao.El martes, esos mismos grupos estaban de luto al conocerse que seis de las ocho personas asesinadas en una serie de tiroteos a salones de masaje en el área de Atlanta eran mujeres asiáticas. Parece que ninguna alegría dura demasiado estos días.Los líderes de la comunidad han estado muy preocupados por el aumento de ataques hacia sus integrantes en el último año. En parte estas expresiones violentas han estado azuzadas por el expresidente Donald Trump, quien insistió en llamar al coronavirus “el virus chino”.Desde el inicio de la pandemia se han denunciado al menos 3800 incidentes de odio contra asiático estadounidenses, que van desde insultos y escupitajos en la calle hasta apuñalamientos y golpizas a ancianos. El 68 por ciento de las víctimas han sido mujeres.Y, aunque un oficial de policía insinuó que al atacante no lo había motivado la raza sino el sexo, muchas mujeres asiáticas dijeron que el racismo que sufren casi siempre tiene una connotación sexual.“¿Se les hiere, o se les hiere suficiente, para merecer la atención nacional?”, se preguntaba en una columna de opinión el mes pasado Anne Anlin Cheng, autora de La melancolía de la raza. Escribía que, en su prisa por superar las divisiones raciales, Estados Unidos se ha concentrado más en llevar una contabilidad de los prejuicios enlugar de detenerse a entender el odio y la violencia, que no perjudican a un solo grupo.Después de todo, el terror causado por el odio es tan contagioso y dañino como ha demostrado ser el coronavirus, que ha golpeado a todas las comunidades.“Vinimos con miedo, imagínese, somos hispanos y alguna gente nos odia a nosotros también”, decía el miércoles Martha Enciso al llegar a su trabajo en una peluquería contigua a uno de los salones de masajes atacados.Encontrar un motivo a los crímenes de odio no debería ser una excusa para que algunos duerman y anden por la calle más tranquilos que otros.Después de todo, apuntaba [en inglés] Anne Anlin Cheng, “el desafío de la democracia no es identificarse con alguien como uno (eso es fácil), ni en renunciar al individualismo (eso es difícil de pedir). Se trata de aprender a ver el propio interés como profunda e inevitablemente entrelazado con los intereses de los demás”.Permítete afligirte por las pequeñeces.Brian Edwards y su esposa, Ginger. Edwards tiene alzhéimer y se perdió un año de viajes y visitas a los nietos Barrett Emke para The New York TimesUna mujer perdió uno de sus últimos años de fertilidad. Un abuelo con alzhéimer que aún conserva su memoria no ha podido conocer a sus nuevos nietos. Una deportista universitaria se quedó sin su última competencia.Considerando los más de 2,6 millones de muertos por coronavirus en todo el mundo, sus pérdidas parecen menores. Pero los expertos en salud mental recomiendan dolerse también por las pequeñas cosas.