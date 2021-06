Atlanta da la campanada y deja en el camino a Philadelphia

En una serie cerrada de principio a fin los Hawks lograron imponerse a uno de los favoritos para ganar el campeonato y ahora enfrentarán a Milwaukee en la Final del Este.Atlanta Hawks derrotó 103-96 a Philadelphia en el Juego 7 y con ello avanzaron a la Final de la Conferencia Este de la NBA en donde ya los espera Milwawkee Bucks que dejaron en el camino a los Nets.El encuentro fue cerrado, como lo fue toda la serie, pero el cuadro de Atlanta tuvo un mejor cierre y en los minutos finales del cuarto periodo lograron establecer una buena ventaja sobre todo aprovechando los tiros libres que tuvieron ante un rival que de pronto cayó en la desesperación luego de mantenerse prácticamente todo el partido pegados en el marcador.Sin duda fue un resultado sorprendente y un claro fracaso para los 76ers que terminaron como el mejor equipo de la conferencia en la temporada regular y además fueron locales en este partido decisivo, no obstante, fallaron ante un equipo que ganó por tercera vez en el Wells Fargo y de paso dejaron mucha incertidumbre de cara al futuro para los de Philadelphia. La diferencia en el marcador no refleja lo que realmente pasó en el partido, pues hubo 20 cambios de liderato en el partido.Los Hawks demostraron que no tienen dependencia de Trae Young quien no tuvo una de sus mejores noches, apenas marcó 21 puntos, pero además del gran trabajo en equipo que quedó en evidencia, aparecieron jugadores importantes como Kevin Huerter quien hizo 29 unidades y fue una pieza clave en este duelo crucial.Esta será la segunda vez que Hawks dispute esta instancia desde que se mudaron a Atlanta en 1968, mientras que para los 76ers es un fracaso más pues suman ya cuatro temporadas al hilo quedando eliminados en la segunda ronda.Las Finales de conferencia arrancarán el próximo miércoles y no será nada fácil para Atlanta pues los Bucks son un equipo por de más complicado, mientras que el Philadelphia deberá evaluar si la continuidad de Doc Rivers es el mejor camino para el futuro o es necesario dar un golpe de timòn.