Atlanta Hawks vence a Philadelphia Sixers para igualar la serie 2-2

Trae Young se erigió de nuevo en la gran figura de los Atlanta Hawks a los que lideró a la remontada y el triunfo por 103-100.El base Trae Young se erigió de nuevo en la gran figura de Atlanta Hawks, a los que lideró a la remontada y el triunfo por 103-100 ante los Philadelphia Sixers e n el cuarto partido de la eliminatoria de Semifinales de la Conferencia Este que ahora está empatada (2-2) al mejor de siete.Young, que acabó con un doble-doble de 25 puntos, 18 asistencias y cuatro rebotes, anotó siempre los tantos decisivos, incluidos los dos tiros de personal cuando sonaba la bocina que aseguró la victoria de los Hawks, que garantizan volver de nuevo a Atlanta para disputar el sexto partido.El escolta serbio Bogdan Bodanovic con 22 puntos, incluidos cuatro triples de 13 intentos, y cinco rebotes acabó como segundo máximo encestador de los Hawks, que tuvieron a los cinco titulares con números de dos dígitos.Entre ellos el pívot suizo Clint Capela, que hizo un gran partido defensivo, en el duelo con Embiid, al que no dejó que fuese factor ganador y además aportó un doble-doble de 12 puntos, 13 rebotes y puso un tapón.También el trabajo defensivo del ala-pívot John Collins con otro doble-doble de 14 puntos, 12 rebotes, una asistencia, una recuperación de balón y un tapón, hizo la diferencia.El escolta Kevin Huerten llegó a los 10 puntos, incluidos dos triples, con cuatro rebotes y completó la lista de los cinco titulares de los Hawks que tuvieron números de dos dígitos.Young superó un comienzo frío para luego conseguir siempre los tantos decisivos y permitir que los Hawks se recuperasen de una desventaja que llegó a ser de 18 tantos, pero que al llegar al cuarto periodo el parcial era de 80-82 a favor de los Sixers.Además de perder el partido, los Sixers se encontraron con que Embiid pasó tiempo en el vestuario en el segundo cuarto y no anotó un tiro de campo en la segunda mitad. Embiid ha estado jugando con un cartílago desgarrado en su rodilla derecha.El quinto juego es el miércoles por la noche en el Well Fargo Center de Filadelfia.Embiid acabó con un doble-doble de 17 puntos y 21 rebotes, pero falló un tiro cuando faltaban menos de nueve segundos del partido que pudo haberle dado a los Sixers la ventaja parcial de 101-102.Los nueve rebotes de Embiid en el primer cuarto son la mayor cantidad para un jugador de los Sixers en cualquier periodo de un partido de playoffs desde la temporada 1996-97.Embiid consiguió 13 puntos y 10 rebotes en la primera mitad, el tercer doble-doble de su carrera en la primera mitad de un partido de playoffs.