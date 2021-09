Atlético San Luis receta lluvia de goles a Tijuana

En menos de diez minutos los potosinos hicieron tres goles en el primer tiempo para encaminar la victoria ante los fronterizos con una destacada actuación de Berterame.Atlético San Luis pasó por encima de Xolos de Tijuana en la Jornada 9 del Grita México A21 que se vio aplazada algunos minutos por la tormenta que cayó en el Alfonso Lastras; un triplete de Berterame y un golazo de Waller valdrían el boleto y la mojada.El primer aviso del equipo local llegó al minuto 22 en una jugada accidentada en la que el argentino Andrés Vombergar se lanzó en busca de un centro por la banda derecha y entre él y el defensa desviaron el balón con destino a la portería custodiada por Jonathan Orozco quien vio como se cimbraba el travesaño con el impacto del remate.El equipo de Tijuana sufrió una dura baja al minuto 30 luego de que Brayan Angulo saliera lesionado de la rodilla derecha. Minutos antes el defensa colombiano sufrió una falta de Ricardo Chávez en la que su articulación hizo palanca, no obstante intentó seguir e la cancha pero en la siguiente jugada se tiró al césped pues se dio cuenta que no podía continuar.Al minuto 37 Germán Berterame aprovechó una pifia de la defensa que no pudo despejar un centro de Vombergar y dejó el balón a la deriva en el área chica para que el argentino únicamente la empujara de media vuelta al fondo de la portería y así se abriera el marcador; cuatro minutos después nuevamente Berterame apareció en el área para rematar de cabeza y poner el 2-0.La debacle de los fronterizos llegó al 44 cuando el silbante marcó penalti a favor del rival tras una mano de Mauro Manotas, lo que fue aprovechado por Berte para marcar su triplete de la noche. Por el equipo de Tijuana, Lucas Ariel Rodríguez hizo el tanto que acercó al equipo en el marcador con un remate dentro del área en tiempo de compensación.A pesar de encontrar el gol antes del descanso, Tijuana fue incapaz de encontrar el segundo tanto, ya que al 53', Facundo Waller fusilaba a Jonathan Orozco con la zurda desde fuera del área para poner el 4-1 y acabar con toda esperanza del rival.San Luis bajó el acelerador sabiéndose de una ventaja considerable con menos de 15 minutos por jugarse. Tijuana perdonó el segundo gol al 79' cuando Erick Castillo remató con el arco abierto un rebote en el área, pero los centrales se lanzaron para evitar que el balón entrara.Ya en la agonía del partido, Andrés Vombergar habilitaba a Luis Ángel Calzadilla, que llegaba muy presionado con marca encima, pero lograba barrerse y desviar el balón para estrellarlo en el poste y ganar un tiro de equina intrascendente.El marcador no se movió más y Atlético San Luis llegó a 13 puntos en el torneo para colocarse en el quinto lugar, mientras que Tijuana la pasa mal en el sótano (17) con 6 unidades.