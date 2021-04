Atuendos blancos con rosa para verte ultra chic.

Descubre más formas de verte elegante y juvenil fácilmente. Lleva los colores pastel más cool del año y combínalos con cualquier prenda de tu clóset.



Aesthetic Queen. La moda aesthetic cada vez es más popular y nosotras la ¡amamos!, tiene un toque noventero, sexy y sport que nos enamora, y la combinación rosa con blanco es el emblema de este estilo. Lleva un suéter corto con pantalones blancos y agrega acentos de color pastel.

Clueless. Las faldas lápiz mini con abertura en la pierna, vienen directo desde los 90’s. Llévala en color rosa o blanco e invierte el color rosa en cualquiera de las dos prendas. Suma tenis sport.

Tie Dye. Esta es una de nuestras formas favoritas de combinar blanco con rosa. Puedes llevar un outfit tie dye en vestido, top, pants o pantalones. El estilo más chic de la temporada.

Oversize. La tendencia oversize sigue dominando el 2021. Lleva un vestido ancho y cómodo en color blanco, suma una chaqueta, blazer o chamarra en color rosa y lleva accesorios en color negro. El cabello recogido y tenis son un must para este look tan simple y elegante.

Pantalón rosa y top. Esta combinación es una de nuestras preferidas por su simplicidad y comodidad. Lleva unos pantalones rectos o anchos a la altura de la cintura y complementa con un top color blanco. Opta por una paleta en tonos pastel.

Suit up! Los trajes sastre en color rosa son outfits ultra modernos que puedes llevar año con año si los combinas con las prendas correctas. Lleva un top blanco y busca que el tono de rosa sea más intenso tipo fucsia. El look perfecto para cualquier evento formal o brunch con tus amigas.

Oversize sport. Un conjunto de shorts con blazer también es un gran acierto este 2021. Los cortes anchos permiten lucir un look sport más sexy con esencia masculina que a todas nos encanta. Lleva shorts o blazer en color rosa y un top blanco. Complementa con sneakers.

8. Sexy and tight A diferencia de la moda oversize, si te gusta más enmarcar tu silueta y crear un look sexy, opta por un conjunto más ajustado de shorts y blazer. El resultado es un conjunto seductor, ideal para una cita.



¡Elsí combinan y estos looks lo comprueban! Descubre cómo combinar estos dos colores que todas amamos sin que te veas ultra cursi.Dale un giro a tu estilo y lleva estos. Las sobrecamisas han ganado popularidad los últimos años, y esta primavera 2021 no se quedan atrás. Lleva una rosa y complementa con shorts y un top blanco para mantenerte fresca y cómoda. Un look mucho más clásico que a todas nos queda bien.