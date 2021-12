Atuendos perfectos para Navidad



Animal Print. La ropa y en especial las faldas animal print también van bien con los atuendos de Navidad, sólo combínalas con colores del temporada como rojo, negro o hasta verde oscuro.

Falda con lentejuelas. Una prenda que combina perfecto casi con cualquier cosa es la falda, así que no tengas miedo de combinarla sin importar el color que sea.

Bufandas navideñas. La realidad es que cualquier tipo bufanda se volverá un gran accesorio, lo mejor es que intentes que sea una grande o bien, vaya con la temporalidad para que todos vean que es parte del atuendo y no porque tienes frío

Vestidos con rayas. No importa si esas rayas no sean muy marcadas, pero esas prendas con líneas verticales ayudan a dar figura y disimulan bastante bien.

Jumpsuit. Además de verse elegantes como un atuendo para Navidad si le agregas alguna gabardina, blazer o saco



Llegó la Navidad en un parpadeo te mostramos algunosideales que te ayudarán a sentirte cómoda y con todo el espíritu de la temporada para celebrar las fiestas como se merecen.No importa el estilo, el usar una larga y desabotonada te hace ver más delgada porque es como si enmarcara tu figura y la delineara, yo no te recomendará abotonarla a menos que tengas mucho frío.Uno de los atuendos con lentejuelas para Navidad con más estilo son los jumpsuit así que si lo vas a usar procuro no agregar ningún otro elemento con brillos.Cuando uses un vestido corto o largo agrega un cinturón grueso a la altura de la cintura para enmarcarla y acentuarla.Si cuando te pones uno sientes que te pierdes en la inmensidad del suéter, puedes fajarlo y además sumarle un cinturón para enmarcar la cintura.Este tipo de faldas son buenas aliadas porque esas líneas rectas te suman altura, lo que a su vez hace que te veas más delgada.Aunque los colores que más lucen son el dorado o plateado, puedes usar casi cualquier color en un vestido o una combinación y agregar botas.