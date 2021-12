Aumenta a 74 el número de muertes en Kentucky tras el paso de tornados

También, 109 residentes siguen desaparecidos, según informó el gobernador del estado y señaló que las cifras cambiarán porque " tenemos varios de nuestros pueblos en escombros". Al menos 14 personas han muerto en otros cuatro estados: seis en Illinois, cuatro en Tennessee y dos en Arkansas y Missouri, dijeron las autoridades.Los residentes de los condados de Kentucky, donde los tornados mataron a decenas de personas podrían quedarse sin calefacción, agua o electricidad en temperaturas gélidas durante semanas o más, según advirtieron funcionarios estatales ya que el número de daños y muertes se hizo más claro en cinco estados azotados por el enjambre de tornados.Las autoridades de Kentucky dijeron que el gran nivel de destrucción estaba obstaculizando su capacidad para calcular los daños causados por las tormentas del viernes por la noche.Al menos 88 personas, incluidas 74 en Kentucky, murieron por el brote de tornados que también destruyó un hogar de ancianos en Arkansas, dañó gravemente un centro de distribución de Amazon en Illinois y extendió sus efectos mortales a Tennessee y Missouri.Mientras continuaban las búsquedas de los que aún estaban desaparecidos, los esfuerzos también se centraron en reparar la red eléctrica, albergar a aquellos cuyas casas fueron destruidas y entregar agua potable y otros suministros."No vamos a permitir que ninguna de nuestras familias se quede sin hogar", dijo el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, al anunciar que se estaban utilizando albergues en los parques estatales para proporcionar refugio.En Mayfield, una de las ciudades más afectadas, los que sobrevivieron enfrentaron un máximo de 50 y un mínimo por debajo del punto de congelación el lunes sin servicios públicos.“Nuestra infraestructura está tan dañada. No tenemos agua corriente. Nuestra torre de agua se perdió. Nuestra gestión de aguas residuales se perdió y no hay gas natural en la ciudad. Así que no tenemos nada en qué confiar allí ", dijo la alcaldesa de Mayfield, Kathy Stewart O'Nan. "Así que eso es pura supervivencia en este momento para mucha de nuestra gente".En todo el estado, alrededor de 26,000 hogares y negocios se quedaron sin electricidad, incluidos casi todos los de Mayfield. Más de 10,000 hogares y negocios no tienen agua, y otros 17,000 están bajo advertencias de hervir el agua, dijo a los reporteros el director de Manejo de Emergencias de Kentucky, Michael Dossett.Varias iglesias pasaron a funcionar como refugios para muchos evacuados.Kentucky fue el más afectado con diferencia en el grupo de tornados en varios estados, notable porque llegaron en una época del año en que el clima frío normalmente limita los tornados. Al menos 74 personas murieron en el estado, dijo Beshear el lunes, ofreciendo el primer recuento específico de los muertos.En Bowling Green, Kentucky, 11 personas murieron en la misma calle, incluidos dos bebés encontrados entre los cuerpos de cinco parientes cerca de una residencia, dijo el forense del condado de Warren Kevin Kirby.Beshear advirtió que podría llevar días más determinar el número total de muertos, con registros puerta a puerta imposibles en algunos lugares.“Con esta cantidad de daños y escombros, puede pasar una semana o incluso más antes de que tengamos un recuento final del número de vidas perdidas”, añadió el gobernador.El presidente Joe Biden aprobó la asistencia de emergencia con fondos federales para otros dos estados afectados, Illinois y Tennessee, dijo la Casa Blanca en un comunicado.Esto autoriza a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias del Departamento de Seguridad Nacional a coordinar todos los esfuerzos de ayuda en caso de desastre en los dos estados."La FEMA está autorizada a identificar, movilizar y proporcionar, a su discreción, el equipo y los recursos necesarios para aliviar los impactos de la emergencia.Las medidas de protección de emergencia, incluida la asistencia federal directa, se proporcionarán con un 75% de financiación federal, según el comunicado.