Aumenta el COLA pero muchos ni lo verán por el incremento de Medicare

El ajuste por costo de vida, conocido como COLA por sus siglas en inglés, tiene el objetivo de ayudar a que los beneficiarios del Seguro Social se mantengan al día en la alza de los precios en Estados UnidosDebido a la inflación, el ajuste por costo de vida (COLA) ocasionaría que los beneficiarios del Seguro Social pudieran obtener un incremento para 2022, el más grande desde la década de 1980. Sin embargo, también se elevarían los costos de Medicare, por lo que podrían no notarse en los bolsillos de los jubilados.El aumento de COLA que se espera para el próximo año es de alrededor del 6%, el más alto desde 1985, cuando se registró un aumento del 7.4%.Para los jubilados que reciben el Seguro Social, es una buena noticia a medias, porque el fenómeno de la inflación no sólo afectaría a sus beneficios, aumentándolo; afecta a todos los precios de productos y servicios, incrementándolos también, entre ello las primas de atención médica.Las primas mensuales de la Parte B de Medicare podrían aumentar un 6.2%, por lo que los beneficiarios del Seguro Social podrían nunca ver el incremento de sus pagos en su bolsillo, sin contar que los precios al consumidor continúan al alza.La provisión del COLA fue promulgada por el Congreso como parte de las enmiendas del Seguro Social del 1972. Anteriormente, los aumentos de los beneficios tenían que ser promulgados literalmente por el Congreso. En esa provisión, se dispuso que si el aumento en el Índice de Precios al Consumidor (CPI) era de por lo menos el 3%, COLA ajustaría automáticamente. A esto se le conoce como el “desencadenador del 3%”.El objetivo de los ajustes del COLA es para ayudar a las personas mayores a mantenerse al día con el incremento de los precios en Estados Unidos. En cambio, Medicare aumenta cada año y nada tiene que ver con el CPI.El problema es que a pesar de que a Medicare no le afecta directamente el CPI, sí lo hace de manera indirecta. Cuando los servicios médicos aumentan por la inflación, el programa acepta los incrementos, subiendo las tarifas de sus primas.El Congreso está estudiando el uso de una fórmula diferente para calcular los aumentos, de modo que se alineen mejor con el costo de vida real a medida que suben los precios.La forma en que generalmente se determina es tomando en cuenta los tres meses anteriores antes de anunciar el aumento en octubre, y luego el aumento entra en vigencia en enero.