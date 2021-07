Aumentan casos de covid-19 vinculados a los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están programados para comenzar este viernes, pero el creciente número de casos de covid-19 vinculados a la competencia ha alimentado las preocupaciones sobre si los Juegos pueden celebrarse de manera segura durante la pandemia en curso.El domingo, la Asociación Olímpica Británica informó que seis atletas británicos y dos miembros del personal están en aislamiento después de entrar en contacto cercano con una persona que dio positivo por covid-19 en su vuelo a Japón.Los ocho dieron negativo en el aeropuerto y ahora están bajo la supervisión del equipo médico de la delegación británica, dijo la asociación en un comunicado.La persona que dio positivo no era miembro de la delegación.El jefe de misión del Equipo de Gran Bretaña, Mark England, dijo que la noticia fue decepcionante pero "respeta" los protocolos vigentes. "Les ofreceremos todo el apoyo durante este período y esperamos que puedan reanudar los entrenamientos pronto", dijo England.Japón se enfrentó a una segunda ola de infecciones por covid-19 en la primavera, con cifras que alcanzaron su punto máximo en abril y mayo con cerca de 6.000 nuevos casos registrados por día. Los casos comenzaron a caer en junio, pero han vuelto a aumentar en las últimas semanas.Los organizadores anunciaron este mes que las sedes de Tokio no tendrán espectadores debido al estado de emergencia por el coronavirus en la ciudad, una medida sin precedentes, según un portavoz del Comité Olímpico Internacional (COI).Los equipos de más de 200 países deben llegar a la ciudad en los próximos días. Hasta el viernes, más de 15.000 individuos relacionados con los olímpicos habían entrado en Japón, según Thomas Bach, presidente del COI. La Villa Olímpica, de 21 edificios residenciales, albergará a unos 11.000 atletas.La Villa Olímpica está preparada con centros de salud y pruebas de covid-19, con letreros que recuerdan a los residentes que deben usar máscaras faciales y mantenerse al menos a un metro de distancia entre sí. Los atletas serán rastreados y evaluados diariamente para detectar covid-19; si dan positivo, serán trasladados a un centro de aislamiento fuera de la Villa Olímpica y no podrán competir.Se han informado más de 50 casos confirmados de covid-19 relacionados con los Juegos. El domingo, tres miembros del equipo olímpico de fútbol de Sudáfrica se convirtieron en las primeras personas en dar positivo por covid-19 después de llegar a la Villa Olímpica de Tokio, según la Asociación Sudafricana de Fútbol. Todo el equipo está ahora en cuarentena "hasta que se le autorice a entrenar", según dijo la asociación.Varios atletas destacados también se han retirado de los Juegos. Algunos, como la estrella del tenis estadounidense Coco Gauff y el All-Star de la NBA Bradley Beal, no pueden participar en los Juegos por motivos de salud. Gauff dio positivo por el virus, mientras que Beal fue incluido en los protocolos de salud y seguridad del equipo de basquetbol de Estados Unidos la semana pasada.La estrella del tenis australiano Nick Kyrgios también se retiró, en parte debido al hecho de que no se permitirán espectadores.