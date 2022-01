Aumentan los pedidos de seguro de desempleo

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que las solicitudes de beneficios por desempleo aumentaron considerablemente la semana correspondiente al 15 de enero, con respecto a la primera semana del año. En total, se registraron 286,000 solicitudes en todo el país.La cifra reportada por la agencia federal, representó una ganancia de 55,000, la semana anterior el número total representó 231,000. El promedio móvil de cuatro semanas de nuevas solicitudes también aumentó a 231,000 después de varias semanas de aumento de solicitudes.El fuerte aumento de las reclamaciones plantea preocupaciones sobre el impacto económico de la variante Ómicron, la cual ha afectado a la economía durante gran parte del año y ha llevado a que muchos negocios cierren temporalmente como es el caso de los restaurantes.Los expertos han sostenido que los persistentes problemas de contratación, la disminución de la actividad del consumidor cara a cara y el cierre de escuelas podrían acabar con gran parte de las ganancias laborales del trimestre.De acuerdo con The Hill, las dos encuestas utilizadas por el Departamento de Trabajo para calcular las ganancias laborales mensuales se realizaron cuando las solicitudes aumentaron la semana pasada, lo que no augura nada bueno para el crecimiento del empleo en enero.Las solicitudes ya habían estado aumentando antes de la semana pasada cuando un mercado laboral resistente se derrumbó bajo el aumento de Ómicron por todo el país. El temor por ser contagiados ha hecho que muchos trabajadores renuncien a sus empleos.Las solicitudes semanales se mantuvieron por debajo de los niveles previos a la pandemia y alcanzaron un mínimo de casi 60 años antes de que la nueva variante pareciera provocar un aumento en los despidos.“Desde una perspectiva a mediano plazo, nos preocupa que el aumento de las solicitudes de desempleo reste impulso a la recuperación de la participación en la fuerza laboral”, dijo John Leer, economista jefe de Morning Consult a The Hill.