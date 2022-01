Australia niega la entrada al tenista Novak Djokovic por la exención de la vacuna del COVID-19

Y cancela su visa

Novak Djokovic, el tenista número uno del mundo, fue expulsado de Australia el miércoles por no cumplir los requisitos sanitarios de ingreso, informaron las autoridades de ese país.El campeón del Abierto de Australia pasó la noche en el aeropuerto Tullamarine de Melbourne, donde las autoridades migratorias de Australia le impidieron la entrada al país y cancelaron su visa."La Fuerza Fronteriza Australiana puede confirmar que el Sr. Djokovic no presentó la evidencia apropiada para cumplir con los requerimientos de Australia y que, subsecuentemente, su visa ha sido cancelada", escribieron las autoridades australianas en un comunicado de prensa el miércoles por la tarde."Los extranjeros que no cuenten con una visa válida para entrar al país o cuya visa haya sido cancelada, serán detenidos y removidos de Australia", agregaron las autoridades.Djokovic, quien tiene nacionalidad serbia, voló a Australia para defender su título de campeón. Para ello, había solicitado una exención médica para no tener que demostrar su estatus de vacunación contra el COVID-19, una cuestión médica que no ha revelado al público.Según reportes en los medios australianos, el equipo de Djokovic solicitó el tipo de visa incorrecto para alguien con una exención médica.El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, calificó el incidente como un "acoso" al tenista que ha ganado 20 campeonatos en las principales competencias de todo el mundo y aseguró que las autoridades serbias lo estaban apoyando.El padre de Djokovic, Srdjan Djokovic, dijo que su hijo fue retenido “en una habitación a la que nadie puede entrar” en el aeropuerto, custodiado por dos policías.La participación de Djokovic en el Abierto de Australia se ha convertido en un tema político controversial, ya que muchos australianos se indignaron porque se le había concedido una exención para ingresar al país sin tener que demostrar su estatus de vacunación contra el coronavirus.El anuncio de que Djokovic viajaba a Australia el miércoles para defender su título de campeón conmocionó al país de Oceanía. Mientras que algunos cuestionaban si Djokovic en verdad tenía bases para solicitar una exención médica, otros argumentaban que el tenista tenía derecho a la privacidad.El director del torneo del Abierto de Australia, Craig Tiley, aseguró que "el proceso y solicitud fue completamente legítimo" e insistió en que no hubo ningún trato especial para Djokovic.El gobierno del estado de Victoria había establecido que ningún jugador, empleado o aficionado podría ingresar al estadio Melbourne Park, donde iniciará el torneo el 17 de enero, sin demostrar que ya habían sido completamente inoculados.Entre las razones para recibir la exención está el haber presentado síntomas extremadamente adversos a la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19; ciertos problemas graves de salud o evidencia de haber padecido una infección de COVID-19 en los últimos seis meses.Djokovic dio positivo a una prueba de COVID-19 en junio de 2020 tras jugar varios partidos de exhibición en Serbia y Croacia sin mantener la distancia social.En un principio, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, dijo que la decisión sobre la exención médica era una cuestión que le atañía al gobierno del estado de Victoria, del que Melbourne es la capital.“Le han proporcionado (a Djokovic) una exención para venir a Australia, y entonces actuamos de acuerdo con eso”, dijo Morrison. “Los estados brindan exenciones para que las personas ingresen sobre esa base, y eso ha estado sucediendo durante los últimos dos años”, agregó el primer ministro.Sin embargo, la ministra de Asuntos Internos, Karen Andrews, aclaró el proceso fronterizo poco después.“Si bien el gobierno de Victoria y la federación de Tenis de Australia pueden permitir que un jugador no vacunado compita en el Abierto de Australia, es el Gobierno de la Commonwealth el que hará cumplir nuestros requisitos en la frontera australiana”, afirmó Andrews. “Si una persona que llega no está vacunada, debe proporcionar una prueba aceptable de que no puede ser vacunada por razones médicas para poder acceder al mismo plan de viaje que los viajeros completamente vacunados”, dijo.Cuando se le preguntó nuevamente sobre el caso de Djokovic, Morrison agregó: “Si esa evidencia es insuficiente, entonces no será tratado de manera diferente a nadie más y estará en el próximo avión a casa”.