Bacca anota hat-trick y se lo dedica a las víctimas del conflicto en Colombia

Con un hat-trick el delantero colombiano Carlos Bacca, fue protagonista en la victoria del Villareal ante el Sevilla por la jornada número 37 de LaLiga.El jugador dedicó el triunfo a su padre y a su hermana, quienes resultaron contagiados de Covid-19, y a su país, que atraviesa un momento social complicado.“Gracias a Dios pude marcar estos goles en un momento de dificultad y esta alegría me da fuerzas para seguir trabajando con su ayuda”, indicó el colombiano en declaraciones posteriores al encuentro.Bacca también dijo que la presencia de su esposa y sus hijos en la tribuna generaron un “plus extra” para su rendimiento en el partido.“Sin ser esta mi mejor temporada, esto ha sido importante, ya que cuando no juego, siempre me pongo en pie y me pongo a trabajar de inmediato“, afirmó.Sobre la victoria, el jugador enfatizó sobre la buena temporada del Sevilla, que fue su anterior equipo, y que hasta hace poco peleaba por la Liga.En relación al próximo partido, ante el Real Madrid, señaló que irán a ganar. “Si nuestros rivales son los que ganan, entonces será que se lo merecen “.