Banco de América designa millones para promover igualdad

Bank of America destina $300 millones de su compromiso de $1 mil millones durante 4 años, para promover la igualdad racial y las oportunidades económicas

CHARLOTTE El 2 de junio, Bank of America hizo un compromiso de destinar $1 mil millones de dólares durante 4 años para promover la igualdad racial y las oportunidades económicas. Hoy, la compañía anuncia su progreso inicial al destinar un tercio, o $300 millones, de su compromiso de $1 mil millones a cuatro áreas clave en 91 mercados de EE. UU. y a nivel mundial: $25 millones en apoyo a iniciativas de empleo en comunidades afroamericanas e hispanas, $25 millones en apoyo a programas e iniciativas de alcance comunitario, $50 millones en inversiones directas de capital para instituciones de depósitos para minorías (MDI) y $200 millones para inversiones de capital propio de empresarios, empresas y fondos de minorías.El compromiso de cuatro años de $1 mil millones de dólares está siendo supervisado por Anne Finucane, vicepresidenta de Bank of America y directora de Medio Ambiente, Social y Gobernanza (ESG), Despliegue de Capital y Políticas Públicas, en coordinación con varias líneas de negocio y áreas de apoyo empresarial en toda la compañía.Los detalles de inversión incluyen:$25 millones en financiamiento inicial de subsidios en apoyo a iniciativas de empleoEstos fondos mejorarán la capacitación y recapacitación de afroamericanos e hispanos a través de asociaciones con las siguientes escuelas:11 centros universitarios comunitarios que atienden principalmente a estudiantes afroamericanos e hispanos10 universidades públicas históricamente afroamericanas (HBCU) e instituciones que atienden a hispanos (HSI).Bank of America trabajará junto a los principales empleadores en cada mercado seleccionado para garantizar que estos programas se dirijan a necesidades de contratación específicasAlgunas universidades que participan actualmente incluyen North Carolina A&T State University, Atlanta Technical College, Dallas College del campus El Centro, Arizona State University-Downtown Phoenix y Delaware State UniversityEste esfuerzo se basa en muchas de las iniciativas de empleo del banco, incluido el programa Pathways y la participación en la iniciativa de desarrollo de la fuerza de trabajo “Back to Work Rhode Island” del estado de Rhode Island$25 millones en programas e iniciativas de alcance comunitarioApoyo filantrópico adicional para las comunidades minoritarias y de bajos recursos que se vieron afectadas por la crisis humanitaria y de salud mundialEquipo de protección personal: 10 millones de mascarillas, de las cuales 5 millones se han entregado en los últimos 60 días a comunidades necesitadas$50 millones destinados a dirigir inversiones de capital para instituciones de depósitos para minorías (MDI)Las inversiones en las MDI proporcionarán beneficios a las comunidades a las que atienden a través de préstamos, vivienda, revitalización de vecindarios y otros servicios bancariosSe han completado tres inversiones para las MDI (ver a continuación) en aproximadamente el 5% del capital ordinario de cada compañía de ente bancario:First Independence Corporation en Detroit, Michigan; Liberty Financial Services, Inc. en New Orleans, Louisiana; SCCB Financial Corp. (empresa matriz de Optus Bank) en Columbia, South Carolina; y Delaware State UniversityEstas inversiones de capital se suman a aproximadamente $100 millones en depósitos de Bank of America en las MDISe están llevando a cabo conversaciones con otras MDI de afroamericanos e hispanos que prestan servicios a comunidades de ingresos bajos y moderadosBank of America también opera una cartera de Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI) de $1.6 mil millones junto a 255 CDFI en los 50 estados, ofreciendo acceso a capital a miles de personas y pequeñas empresas que no califican a través de los prestamistas tradicionales.$200 millones destinados a inversiones directas de capital en empresarios, negocios y fondos de minoríasBank of America planea realizar inversiones directas de capital en empresas de propiedad de afroamericanos e hispanos para ayudar a proporcionar capital de crecimiento, así como invertir sustancialmente en programas para crear futuros empresariosEstas inversiones sumarán $200 millones durante los próximos cuatro añosLa compañía espera hacer más anuncios relacionados al tema próximamente“El empleo es una base fundamental para abordar la brecha racial de patrimonio en nuestro país, y estamos enfocados en construir un canal de contratación más sólido para estudiantes afroamericanos e hispanos en las comunidades locales”, dijo Anne Finucane, vicepresidente de Bank of America. “Esta iniciativa aprovecha los recursos de la empresa, tiene equipos dedicados centrados en ella y se expande a redes y asociaciones locales”.Los anuncios recientes de Bank of America centrados en la igualdad racial, la diversidad, la inclusión y las oportunidades económicas incluyen:Aumento de representación diversa en los administradores de activos en la industriaAmpliación del apoyo a Boys & Girls Clubs of America con un subsidio de $1 millón para apoyar programas educativosCompromiso de $100,000 a Athena Alliance para apoyar a mujeres de baja representaciónTrabajo conjunto con iHeartMedia para ofrecer el primer servicio nacional de noticias por audio a la comunidad afroamericanaAnuncio de Smithsonian de la iniciativa “Raza, comunidad y nuestro futuro compartido”, compromiso de Bank of America de $25 millonesCompromiso de $1 mil millones durante 4 años para apoyar iniciativas de oportunidades económicasCompromiso de $250 millones en capital y $10 millones en subsidios filantrópicos para Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI)