Batalla campal entre migrantes de la caravana y efectivos de la Guardia Nacional de México

Decenas de integrantes de la caravana de migrantes que la semana pasada salió de Tapachula con destino al Distrito Federal para pedirle al gobierno que les otorgue residencia y un permiso de trabajo, resultaron heridos el jueves durante un enfrentamiento con efectivos de la Guardia Nacional, de la policía y agentes del Instituto Nacional de Migración.La violencia se desató entre migrantes de la caravana que la semana pasada salió de Tapachula con destino al Distrito Federal de México y guardias nacionales, policías y agentes migratorios en Chiapas.“El enfrentamiento ocurrió a eso de las 7:30 horas de la mañana cuando la caravana estaba en la carretera federal saliendo del municipio de Pijijiapan”, Luis García Villagrán, director ejecutivo del Centro de Dignificación Humana A.C., una de las organizaciones que convocó la caravana.“Anoche fue difícil. Pensábamos dormir en las Unidad Deportiva, pero fuimos rodeados por tropas de la (Secretaría de) Marina y esto causó malestar entre la gente”, agregó.Villagrán cuenta además que “desde el domingo los migrantes están afectados debido al enfrentamiento que hubo con soldados de la Guardia Nacional que le dispararon a una camionera con gente nuestra, matando a un inmigrate cubano. Eran parte de una avanzada y no debieron haberlos atacado”.El martes la fiscalía general dijo que había “abierto una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, contra quien o quienes resulten responsables, por la muerte de una persona del sexo masculino, originario de la República de Cuba, quien fuera localizado sin vida en el municipio de Pijijiapan”.Los hechosGarcía Villagrán contó que cuando la caravana había recorrido unos pocos kilómetros esta mañana, “agentes y tropas detuvieron a varias mujeres que se encontraban en la retaguardia llevando a sus hijos pequeños en carriolas (coches de bebé) y los introdujeron en perreras (patrullas del INM) para ser regresados a Tapachula”.“Eso molestó a los hombres, a sus familiares quienes regresaron para liberarlo”, añadió. Fue en ese momento que las cosas se salieron de control y comenzó una batalla campal.“Hubo un buen número de hombres de la caravana que participaron y hubo un enfrentamiento muy fuerte”, dijo el activista.“Lanzaron piedras a los agentes. Yo no justifico eso, no debió haber ocurrido, pero tampoco los elementos de la Guardia Nacional debieron haber provocado y llevado la situación hasta este punto”.Agregó que nada justifica la violencia registrada este día. “No hay justificación para la violencia de ninguno de los bandos. Pero el gobierno de México no debió haber permitido que las cosas se salieran de control y llegaran hasta este momento”, indicó.En estos momentos “la caravana se partió en dos grupos, uno integrado por unas 1,500 personas y en el otro unas mil. Y las tropas federales se encuentran en el medio”, precisó el activista.Agentes heridosUn agente de la Guardia Nacional quedó inconsciente durante los altercados de esta mañana, registrado en la carretera federal entre los municipios de Pijijiapan y Tonalá.Pero a pesar de los incidentes, los migrantes dicen que no se van a detener. “No nos podemos detener porque no tenemos otro lugar adonde ir”, dice Julio, un inmigrante de origen hondureño que aguardaba desde hace más de cinco meses por sus papeles en Tapachula”. “Necesitamos trabajo”, señaló.Un Diario, publicó imágenes del momento en que agentes federales fueron golpeados por los migrantes de la caravana. “Alrededor de 10 elementos fueron agredidos por integrantes de la caravana migrante al querer contenerlos. Al momento de que un elemento se trataba de subir a la camioneta se resbalo y cayo, en donde fue atacado por migrantes”, dijo en su cuenta de la red social Twitter.“La gente no va a parar”, dice Villagrán. “Después de hoy hay mujeres lastimadas que casi no pueden caminar, hombres golpeados, personas cansadas y el clima que no ayuda”,El activista dijo además que en lo que resta del día muchos buscarán resguardo en el DIP (Centro de Desarrollo Integral de la Familia) de Tonalá, que les ofreció curarlos y atenderlos, sobre todo a los más frágiles y lastimados.“El enfrentamiento lo inició la cerrazón del gobiern. Ellos (los inmigrantes) solo trataron de recuperar a las mujeres y sus hijos. Se los están llevando (arrestando) para Tapachula y tratan de impedirlo a pedradas. No está bien esto, pero el incidente de esta mañana fue provocado. El gobierno sabe la situación mental de la caravana y es obligación que tengan un protocolo, una respuesta a esto sin agresión”, apuntó.Seguirán marchandoLos organizadores de la caravana insistieron en que, a pesar de los enfrentamientos registrados esta mañana, día 13 de la marcha, seguirán viaje hacia la capital federal en busca de respuestas del gobierno de López Obrador.La caravana demanda del gobierno de México el cumplimiento de las promesas de asilo y permisos de trabajo, así como acelerar los procesos tanto en la Comisión Nacional de Refugiados (COMAR) como en el INM.Varios integrantes de la caravana han dicho a Univisión Noticias que las citas en la COMAR para iniciar el proceso de asilo demoran entre 4 a 6 meses.“Y las esperas para que a uno lo atiendan en el INM también es de 4 a 6 meses”, dice Pedro, un inmigrante de la República Dominicana que se quedó en Tapachula junto con su esposa, de origen haitiano.Los organizadores de la caminata señalan además que “una vez lleguemos al Distrito Federal (DF) finalizará la caravana, pero se mantendrán las exigencias hasta que el gobierno cumpla. Pero si la gente quiere seguir viaje a Estados Unidos, es decisión de ellos.Integrantes de la caravana que hablaron teléfono han dicho que tienen familiares en Estados Unidos y que tienen planeado seguir viaje al norte. “Queremos entregarnos para pedir asilo”, señalaron.El gobierno de Washington ha advertido que en la frontera sigue vigente el Título 42 del Código de Estados Unidos, que faculta a los agentes federales a detener y deportar de forma acelerada debido a la pandemia del coronavirus.La Oficina de Aduanas y Control Fronterizo advirtió en su cuenta de la red social Twitter que la frontera permanece cerrada para viajes no esenciales y que, a partir del 8 de noviembre, sólo se permitirá la entrada de personas completamente vacunadas, entre otros requisitos.El gobierno de México evitó pronunciarse sobre los hechos ocurridos en Pijijiapan. El canciller Marcelo Ebrad, ante una pregunta hecha por un periodista, respondió: “Pregúntale a la Guardia Nacional”.La Guardia Nacional no ha emitido comunicado al respecto.