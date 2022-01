Becas para inmigrantes de Carolina del Sur

Washington, DC - TheDream.US, el programa de éxito y acceso a la universidad más grande del país para jóvenes inmigrantes, ofreció hoy un recordatorio de que su ronda de becas para el año académico 2022-2023 está abierta a estudiantes inmigrantes de Carolina del Sur. Las solicitudes están abiertas a los estudiantes inmigrantes con o sin DACA o TPS que llegaron a los EE.UU. antes de los 16 años y antes del 1 de noviembre de 2016. TheDream.US da la bienvenida a todos los estudiantes indocumentados que cumplen con los criterios de elegibilidad a solicitar antes de la fecha límite el 31 de enero.TheDream.US ofrece la Beca de Oportunidad a los estudiantes que viven en estados bloqueados donde no pueden acceder a la matrícula estatal, como Carolina del Sur. La Beca de Oportunidad proporciona hasta $80,000, los cuales cubren la matrícula, tarifas, y el alojamiento y las comidas en el campus, para obtener un bachillerato en una de cinco universidades fuera del estado que están comprometidas a apoyar la educación superior de los DREAMers: Christian Brothers University en Tennessee; Delaware State University; Dominican University en los suburbios de Chicago; Eastern Connecticut State University; y Trinity Washington University en Washington, DC. La fecha límite para solicitar es el 31 de enero del 2022. En años recientes, TheDream.US ha otorgado 87 becas a estudiantes de Carolina del Sur.Según Gaby Pacheco, Directora de Abogacía, Comunicaciones y Desarrollo de TheDream.US: “Estamos orgullosos de apoyar a jóvenes inmigrantes en Carolina del Sur y en todo el país en su búsqueda de una educación superior y una carrera significativa. A través de las historias y los éxitos de nuestros más de 2,100 graduados universitarios de TheDream.US y nuestros becarios actualmente inscritos, hemos visto cómo brindar oportunidades a los jóvenes inmigrantes transforma vidas y fortalece nuestro país. Queremos agradecer a nuestras universidades asociadas en todo Estados Unidos por su dedicación y compromiso, y por ayudarnos a respaldar las metas universitarias y profesionales de DREAMers”.Como nos dijo recientemente una graduada de TheDream.US de 2019: “Nunca pensé que tendría un título universitario o los medios para intentar obtener uno. TheDream.US me abrió muchas puertas. Me dio la clave (educación) que necesitaba para convertirme en la mejor versión de mí mismo y me ayudó a dar forma a lo que soy hoy. Este programa me hizo sentir vista por primera vez en mi vida”.Para más información en elegibilidad y en cómo solicitar, visite https://thedream.us/scholarships/ o Visite https://thedream.us/scholarships/ para obtener información sobre la solicitud y la elegibilidad para el programa de apoyo y acceso a la universidad más grande del país para DREAMersTheDream.US es el programa más grande de acceso universitario para jóvenes inmigrantes en toda la nación, habiendo provisto más de 7,500 becas universitarias a DREAMers en más de 70+ universidades asociadas en 19 estados y en Washington, DC