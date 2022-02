Beijing 2022, el covid-19 hará que los Juegos sean impredecibles

La ceremonia de inauguración comenzará el 4 de febrero en el Estadio Nacional de Beijing, también conocido como el Nido de Pájaro, un lugar construido originalmente para los Juegos Olímpicos de Verano de 2008.Casi 3.000 atletas de 91 países competirán en 109 pruebas con medallas en siete deportes, que se celebrarán del 2 al 20 de febrero.Desde las jóvenes promesas chinas, que se encuentran entre las favoritas para el oro, y los veteranos del patinaje artístico que también lucharán por subir a lo más alto del podio, hasta la polémica capa de nieve artificial que cubrirá las pistas de esquí de Beijing, estos son cinco temas que hay que saber sobre los Juegos Olímpicos de Beijing 2022.Los atletas participarán en 15 disciplinas diferentes de siete deportes en los Juegos de Beijing, incluyendo el curling, el patinaje artístico, el hockey sobre hielo y el snowboarding. También habrá nuevas pruebas de bobsled, esquí de estilo libre, snowboarding, pista corta y salto de esquí.El curling, cuyos orígenes se remontan al siglo XVI, es una de las pruebas más singulares de los Juegos de Invierno. Puede que sea uno de los deportes más lentos de los Juegos Olímpicos de Invierno, pero la tensión, el suspenso y la destreza que conlleva lo convierten en uno de los favoritos del público.Este año habrá nueve medallas en tres pruebas de curling, y los atletas femeninos y masculinos de Suecia y Canadá figuran entre los competidores mejor clasificados del Equipo Mundial de Curling.El patinaje artístico se celebró dos veces en los Juegos de Verano de 1908 y 1920, en Londres y Amberes respectivamente, antes de que se trasladara al programa de invierno.Es un deporte que requiere precisión y consistencia, ejemplificadas por la rusa Kamila Valieva. Con apenas 15 años, la titular del récord mundial, que patinará para el Comité Olímpico Ruso, es una de las concursantes a batir en Beijing 2022.En las pruebas masculinas de patinaje artístico, el japonés Yuzuru Hanyu y Nathan Chen, del equipo de Estados Unidos, que suman cinco títulos de campeón del mundo, probablemente competirán por el oro.Alemania, defensora del título olímpico, es la favorita para el oro en la prueba de bobsled, ya que ganó el oro en todas las pruebas femeninas y masculinas de los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018.Tras haber conseguido una sola medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018, la anfitriona China buscará redimirse aprovechando la ventaja de jugar en casa este año. Sus esperanzas están puestas en la delegación de atletas más numerosa de su historia, con 176 competidores que aspiran al oro.Gracenote dijo en un comunicado "Debido al impacto de la pandemia mundial de covid-19, existe la posibilidad de que los Juegos de Invierno de Beijing sean más imprevisibles de lo normal"."En el momento de escribir estas líneas, la saltadora de esquí austriaca Sara Marita Kramer (oro previsto inicialmente) está fuera de los Juegos Olímpicos por un test positivo de covid y fue eliminada del pronóstico. La patinadora húngara de pista corta Shaoang Liu (plata prevista) está en duda por el mismo motivo".Las esperanzas chinas están puestas en la esquiadora de estilo libre Eileen Gu, que dejó su huella en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno de 2020 en Lausana, Suiza, donde obtuvo el oro en big air y halfpipe, con una medalla de plata adicional en slopestyle.Apodada "Princesa de las Nieves" por sus fans, la joven de 18 años afirmó que su madre y su abuela son "por mucho, las dos mayores influencias de mi vida", y las calificó como "la definición de mujer empoderada, al máximo", según el sitio web de los Juegos Olímpicos.Su Yiming se convirtió en la primera snowboarder china en subir al podio de la Copa del Mundo en slopestyle o big air en diciembre de 2021 en Steamboat, Colorado. Este año, el joven de 17 años espera repetir su actuación en ambas pruebas.Otros chinos en primera línea este año son el esquiador de estilo libre y siete veces medallista olímpico Xu Mengtao, el dúo de patinaje artístico Sui Wenjing y Han Cong, y el patinador de velocidad en pista corta Wu Dajing, que ganó la única medalla de oro de su país en PyeongChang 2018.Noruega es el país más exitoso en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, con un total de 368 medallas en su haber, incluyendo 132 de oro, 125 de plata y 111 de bronce.Gracenote predice que Noruega encabezará el medallero. Según la empresa de datos, el medallero noruego, de 44 medallas, podría incluir hasta 21 oros, lo que supondría un récord en los Juegos Olímpicos de Invierno.El equipo de Noruega también encabezó el medallero general en los Juegos de Invierno de 2018, obteniendo 39 medallas por delante de Alemania, Canadá y Estados Unidos.El biatleta Johannes Thingnes Bo, ya tres veces medallista olímpico, es uno de los favoritos al podio de Beijing 2022. Tras conseguir nueve victorias en el Campeonato del Mundo desde los Juegos de Invierno de 2018, Bo nombra al legendario biatleta y compatriota Emil Hegle Svendsen como uno de sus héroes, según la página web de los Juegos Olímpicos.Una de las pruebas más fructíferas del país es el esquí de fondo, donde Johannes Høsflot Klæbo ganó tres de las 14 medallas de oro de Noruega en PyeongChang 2018. En su momento dijo: "Es bastante genial formar parte de ello porque todos se inspiran mutuamente".Los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 serán los segundos que se celebren durante la pandemia de coronavirus, después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 del verano pasado, en los que hubo 33 casos positivos entre los 11.300 atletas, según los datos de secuenciación genómica confirmados por el Gobierno de Japón el pasado diciembre.Por ello, los organizadores del torneo han estado elaborando estrategias para mantener los casos de covid-19 al mínimo. Han extendido la estrategia gubernamental de cero covid a los Juegos Olímpicos, creando una burbuja que está efectivamente sellada del resto de Beijing.Las autoridades, que lo denominan "sistema de circuito cerrado", no han revelado cuántos trabajadores estarán dentro junto con los atletas, los funcionarios, los medios de comunicación y los miembros del Comité Olímpico Internacional. Sin embargo, las medidas incluyen pruebas diarias, uso obligatorio de mascarillas y controles de temperatura.Los atletas que esperan entrar en el circuito cerrado de forma segura están haciendo todo lo posible para evitar contagiarse de covid-19, incluida la corredora de skeleton del equipo británico Hannah Soar, que declaró en enero: "Es ciertamente un reto y significa que no puedo llevar una vida normal en este momento”."He superado todos estos obstáculos en los últimos años para llegar a este punto y ahora solo estoy intentando hacer todo lo correcto para poder llegar a Beijing de forma segura sin covid".La crisis climática está poniendo en peligro los deportes de invierno y creando condiciones precarias para que los atletas compitan, según un reciente informe del Grupo de Ecología del Deporte de la Universidad de Loughborough, en el Reino Unido, y el grupo ecologista Protect Our Winters.Los Juegos de este año serán los primeros en los que se utilizará casi el 100% de nieve artificial, con unos 300 cañones de nieve y 100 generadores de nieve para cubrir las pistas de esquí.Aunque los organizadores del torneo han dicho que obtendrán el agua para la nieve artificial de las precipitaciones de verano y de la escorrentía de las montañas, la investigación añadió que la crisis climática significa que hay menos nevadas naturales y agua disponible para la nieve artificial, lo que amenaza el futuro de los deportes de invierno.Desde los primeros Juegos, celebrados en 1924 en Chamonix, Francia, se han utilizado 21 sedes para los Juegos Olímpicos de Invierno. Sin embargo, los investigadores prevén que en 2050 apenas la mitad de esas sedes tendrán las condiciones climáticas y las nevadas naturales adecuadas para ser sede de un evento.