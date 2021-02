Belleza después de los 40

Sigue estos tips de belleza para lucir una piel joven, luminosa y sobre todo saludable aún después de los 40



Lava tu cara con otro jabón. Ya no necesitas cosas abrasivas, sino algo más suave que su textura sea lechosa y no sea astringente. Puedes probar Eucerin, limpiador hidratante suave, libre de fragancias que su textura es más suave y te va a gustar.

Crema Hidratante Sí O Sí. Si antes no te gustaba ponerte o era un día sí y el otro no, bueno pues esos tiempos ya se acabó. Ahora, debes de utilizarla porque por todos los cambios hormonales tu piel tenderá a estar seca, así que necesitas humectación. Prueba Sopharma Ph5que tiene un efecto mate en la piel.

Maquillaje Nude. Sabías que las personas que se maquillan con tonos muy oscuros tienen aumentarse los años. El maquillaje lo que haces es que penetra en las líneas de expresión, por eso usa un maquillaje más nude y no tan oscuro.

Protector solar. Este producto lo debemos de empezar a utilizar desde que estamos pequeños. No sólo porque es el que te protegerá de las arrugas, sino porque te protege de cáncer de piel. Procura que todos los productos que utilices contengan SPF.



Para muchas mujeres llegar a los 40 años es un temor muy grande porque sabes que viene la menopausia, ya se fueron tus 30 y siempre te dicen que la piel pierde luminosidad y se vuelve opaca. Empezamos a ver líneas de expresión y arrugas muy prominentes.Este cambio se debe principalmente a algo llamado perimenopausia (o los años previos a la menopausia), durante los cuales los niveles de estrógeno comienzan a disminuir y la piel se adelgaza y pierde su elasticidad. La realidad es que, si hemos llevado un estilo de vida saludable a lo largo de los años, los signos de envejecimiento no se notarán tanto cuando lleguemos a esta edad. Sin embargo, hay problemas cutáneos que a los 40 ya nos preocupan: arrugas, manchas, deshidratación, flacidez y falta de luminosidad, por encima de otros.Desde que comenzamos a tratar la piel en la adolescencia, nunca paramos. Debemos ponernos más manos a la obra que nunca cuando llegan los 25 -porque más vale prevenir que curar-, pero lo cierto es que hasta que no llegamos a la treintena no nos ponemos serias en lo que a cuidado de la piel se refiere. A veces ni eso. Por eso la de los 40 (que ahora son los nuevos 30) es la década en la que más nos preocupa crear nuestra rutina facial y hacernos con nuestras cremas de cabecera.La realidad es que, si hemos llevado un estilo de vida saludable a lo largo de los años, los signos de envejecimiento no se notarán tanto cuando lleguemos a esta edad. Sin embargo, hay problemas cutáneos que a los 40 ya nos preocupan: arrugas, manchas, deshidratación, flacidez y falta de luminosidad, por encima de otros. La buena noticia es que la cosmética es nuestra mejor aliada para combatir estos factores y el cuidado diario el mejor truco. Y aún hay más: “Los principales activos ansiedad con eficacia demostrada científicamente son muy baratos, por lo que el precio normalmente responde a otros factores de mercado y no a su eficacia”, confirma la Academia Española de Dermatología.Por eso, aquí te diremos algunos tips de belleza que nos dan los expertos.y no subestimes el poder de una buena crema hidratante. ¡Sus beneficios son interminables! Hará que la piel luzca más suave, radiante y sana. Si notas que tu tez está deshidratada y necesita un chute de nutrición, nada mejor que un producto con ácido hialurónico, el ingrediente estrella que debería ocupar un lugar muy privilegiado en tu neceser beauty.También puedes hacerte con una crema con retinol, el activo cosmético con mayor número de estudios que demuestran su eficacia antiaging. Si todavía no lo has probado, no sabemos a qué esperas. ¡No te arrepentirás!Como siempre,. Es imprescindible que apliques tus cremas y sueros tanto por la mañana como por la noche. A largo plazo, verás que tu piel luzca mucho más radiante y sana (¡y joven!).