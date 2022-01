Bicicletas para mejorar el bienestar de los estudiantes

– El Campus Norte de la Escuela Intermedia C.E. Williams se complace en anunciar que la escuela participará en el programa Riding for Focus de Outride.Outride es una organización sin fines de lucro que ofrece un programa de ciclismo escolar basado en evidencia, Riding For Focus, para mejorar la salud social, emocional y cognitiva de los estudiantes de secundaria.Riding For Focus está diseñado para brindarles a las escuelas todo lo que necesitan para que sus estudiantes de escuela intermedia anden en bicicleta, incluidas bicicletas, cascos, capacitación de maestros, plan de estudios y mantenimiento a través de minoristas locales de bicicletas.“Estamos entusiasmados de asociarnos con Ride For Focus para brindarles a nuestros estudiantes de sexto grado la oportunidad de aprender habilidades y seguridad en bicicleta”, dijo la directora Maite Porter. “A través de esta subvención, recibiremos 20 bicicletas Specialized (marca) ensambladas por nuestro generoso socio comercial Ride Bikes en West Ashley. nuestra educación física los maestros completarán la capacitación esta primavera y estaremos listos para comenzar en el otoño de 2022”.La actividad física tiene un impacto en las habilidades cognitivas como la concentración y la atención, y también mejora la participación y el comportamiento de los estudiantes, todos los cuales son componentes importantes para mejorar el rendimiento académico.El programa también ayuda a los niños a aprender a andar en bicicleta. En promedio, el 20 por ciento de los estudiantes de una escuela intermedia no saben andar en bicicleta antes del programa. Al final de Riding For Focus, los estudiantes que no sabían montar se sienten seguros.“Ha sido un año desafiante y los jóvenes necesitan una salida segura para experimentar la libertad y la alegría”, dijo Lauren Freeman, gerente del programa Riding For Focus. “No hay mejor manera de hacerlo que andar en bicicleta. Los estudiantes necesitan bicicletas ahora más que nunca y nosotros en Outride estamos comprometidos a lograr que más jóvenes usen bicicletas. Estamos muy emocionados de incorporar nuestras escuelas 2021-2022”.Esta es la tercera escuela intermedia en el Distrito Escolar del Condado de Charleston que participa en el programa. La escuela primaria-intermedia St. James-Santee y la escuela secundaria Deer Park están en su tercer y segundo año, respectivamente. El objetivo de Riding For Focus es establecer un programa de ciclismo escolar sostenible que ayudará a los estudiantes de la Escuela Intermedia C.E. Williams - Campus Norte a tener éxito, así como a crecer y conectar a la comunidad. Más de 180 escuelas y 50 000 estudiantes en los Estados Unidos y Canadá ya se están beneficiando del programa.Para más información, visite el sitio web de Riding For Focus o llame a Maite Porter al (843) 852-6500