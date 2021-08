Biden a DeSantis:

Si no va a ayudar a combatir el covid-19 debería "salir del camino"

Ante la explosión de contagios en Florida, el presidente Joe Biden pidió al gobernador del estado que, si no va a colaborar con los esfuerzos por combatir el coronavirus, abra paso a quienes están tratando de "hacer lo correcto". DeSantis acusa a la Casa Blanca de "jugar a la política con la pandemia".La Casa Blanca y el gobernador republicano de Florida están intensificando la retórica sobre el último aumento de los casos de covid-19, que empeora cada día.El presidente Joe Biden dijo que el gobernador Ron DeSantis debería "salir del camino" de las personas que están tratando de "hacer lo correcto".Biden culpó tanto a DeSantis como al gobernador de Texas, Greg Abbott, por prohibir los mandatos de uso de mascarillas o los pasaportes de vacunas contra el covid-19."Algunos funcionarios estatales están aprobando leyes... que prohíben a la gente hacer lo correcto", dijo Biden. "Les digo a los gobernadores que, por favor, ayuden. Si no van a ayudar, quítense del camino de la gente que está tratando de hacer lo correcto. Utilicen su poder para salvar vidas".Durante meses, el gobernador de Florida ha promocionado su respuesta al covid-19 como muy superior a la recomendada por el asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, y los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC), afirmando que ha mantenido la tasa de mortalidad de Florida baja, mientras que también permite que la economía local se recupere.DeSantis ha prometido no volver a imponer encierros o mandatos para contrarrestar la enfermedad, al tiempo que se perfila en las primeras encuestas como el aspirante presidencial republicano más fuerte para 2024 y que ha hecho numerosas apariciones públicas en todo el país, incluida la frontera con Texas.El gobernador del tercer estado más grande se ha presentado como un potencial heredero del expresidente Donald Trump, desechando airadamente a los medios de comunicación y prohibiendo a los gobiernos locales y a las empresas imponer cierres por covid-19 o exigir vacunas, e incluso negándose a la obligatoriedad de la mascarilla.Pero DeSantis se enfrenta repentinamente a una nueva ola de infecciones de covid-19 entre el gran número de personas no vacunadas del estado. DeSantis ha desestimado el aumento como puramente "estacional" debido al clima que obliga a la gente a permanecer en el interior.ContraofensivaLa Casa Blanca parece pasar ahora a la contraofensiva armada con los últimos datos sobre la nueva ola de la variante delta de covid-19 que muestran que Florida es responsable del 20% de los nuevos casos en los 50 estados."En cierto punto, los líderes van a tener que elegir si van a seguir las directrices de salud pública o si van a seguir la política y ciertamente animamos a todos los gobernadores a seguir las directrices de salud pública", dijo Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, a los periodistas el lunes.Psaki dijo que las autoridades de Florida deberían animar a la gente a vacunarse y a usar mascarillas, así como permitir que las escuelas obliguen a los niños a usarlas.