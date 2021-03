Biden acepta limitar acceso al cheque de ayuda de $1,400

Medios de comunicación reportan que el mandatario Joe Biden adoptó la decisión debido a presiones de senadores demócratas moderados que buscan garantizar que los fondos federales vayan específicamente a las familias más necesitadas.El presidente Joe Biden ha decidido excluir a los contribuyentes de altos ingresos del reembolso por $1,400 contemplado en el paquete de estímulo por $1,9 billones que el Senado analizará esta semana.El diario The Washington Post y la agencia de noticias AP reportaron que el mandatario adoptó la decisión debido a presiones de senadores demócratas moderados que buscan garantizar que los fondos federales vayan específicamente a las familias más necesitadas.Un funcionario del Partido Demócrata dijo a la AP que según el acuerdo alcanzado el miércoles, los cheques por $1,400 no estarán disponibles para individuos que ganan más de $80.000 al año y parejas que perciben más de $160,000 al año.La versión aprobada el pasado fin de semana por la Cámara de Representantes fijaba el límite para recibir el reembolso en personas que ganan $100,000 al año y parejas que perciben $200,000 al año.El acuerdo alcanzado el miércoles dejará intacto en $400 el subsidio semanal por desempleo, pese a que los moderados deseaban reducirlo a $300 semanales.El acuerdo intrapartidista tuvo lugar horas antes de que el Senado celebre un voto de procedimiento para comenzar a debatir el proyecto de ley, la principal prioridad legislativa de Biden.Cualquier modificación que la propuesta de ley sufra en el Senado deberá ser aprobada nuevamente por la cámara baja. La meta de los demócratas es que la ley entre en vigencia antes de que el subsidio adicional por desempleo expire el 14 de marzo.El mandatario escribió el pasado martes en Twitter sobre la necesidad de reembolsar con $1,400 después de que el Congreso aprobara enviar cheques por $600 a fines de 2020."Lo cierto es que $600 no es suficiente. El Senado necesita aprobar el paquete de estímulo American Rescue Plan y terminar el trabajo de entregar $2,000 en ayuda directa", escribió.El acuerdo alcanzado este miércoles entre demócratas refleja la necesidad de esa bancada de llegar unida al debate, ya que los republicanos se oponen a la propuesta por considerarla un gasto excesivo de fondos públicos.El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, señaló también en Twitter que el paquete de estímulo "no es una receta para reabrir Estados Unidos de forma segura. Es lo que los demócratas prometieron hace casi un año: aprovecharse de la crisis para impulsar políticas liberales no relacionadas".Biden ha hecho del paquete de estímulo su principal prioridad legislativa al comenzar su gobierno para mitigar la devastación económica causada por la pandemia del coronavirus, que ha provocado la muerte de medio millón de estadounidenses y mantiene a cerca de 10 millones de p