Biden aconseja salir del país a los ciudadanos estadounidenses en Ucrania

Biden añadió que no quiere que las personas queden "atrapadas en un fuego cruzado" si estalla la lucha. Alemania, dijo, es uno de los "aliados más cercanos de Estados Unidos", por lo que ambas naciones están trabajando en conjunto para "seguir disuadiendo la agresión rusa en Europa".Scholz, que asumió el liderazgo de Alemania en diciembre, ha enfrentado fuertes críticas en su país y en el extranjero por no desempeñar un papel más activo a la hora de abordar las tensiones entre Rusia y Ucrania.Frente a esto, Biden dijo que "Alemania es totalmente fiable" y que el canciller tiene la "total confianza de Estados Unidos", a pesar de informes que afirman lo contrario.Scholz también se ha negado a enviar armas a Ucrania y, en su lugar, ha ofrecido el envío de 5,000 cascos, lo que el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha calificado como "una broma". El canciller tampoco ha especificado qué tipo de sanciones apoyaría si Rusia invadiera el país.Estados Unidos, de su lado, ha sido enfático en la posibilidad de imponer sanciones económicas a Rusia en caso de que invada Ucrania.Biden y Scholz también discutieron sobre el controvertido gasoducto Nord Stream 2, una tubería de gas natural de 745 millas, que se desvía por la infraestructura de tránsito de Ucrania para entregar gas ruso directamente a Alemania.Al respecto, Biden dijo que, si Rusia invadiera Ucrania, "ya no habrá Nord Stream 2", aunque no especificó cómo se asegurará de que eso ocurra. Scholz, por su parte, no dijo qué pasaría si ocurriera la invasión, pero manifestó que los países aliados tomarán una acción conjunta, según reportes compartidos en la red social Twitter.Estados Unidos ha advertido que el gasoducto podría hacer que Alemania dependa excesivamente de Rusia en materia de energía. El gobierno ucraniano, que perderá una cantidad sustancial de ingresos debido al nuevo gasoducto, en cambio, ha calificado Nord Stream 2 como una "amenaza existencial" para su seguridad.El gasoducto ya fue construido, pero aún no está operativo.