Biden agregará 100,000 viviendas asequibles en un plan de 3 años

Aunque de momento sólo serán 100,000 viviendas, Joe Biden, propuso una inversión de más de $300,000 millones de dólares para agregar dos millones de unidades de vivienda asequibles a largo plazoUna de las grandes preocupaciones que tienen miles de estadounidenses tiene que ver con el financiamiento de su vivienda. En los últimos años los precios se han disparado de forma considerable y esto ha repercutido en que muchas personas que no han adquirido una casa no lo hagan y deban seguir rentado una vivienda.De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, en julio, la oferta de viviendas del país fue 12% más baja que un año antes, mientras que el precio de venta de una vivienda se fue al alza en17.8%. Este escenario no está beneficiando a muchas personas.Ante lo ocurrido, la administración del presidente Joe Biden está promoviendo una iniciativa que tiene como objetivo limitar el crecimiento de precios agregando 100,000 viviendas asequibles al mercado estadounidense y de esa forma permitir que más ciudadanos puedan adquirir una vivienda.Por medio de un comunicado, la Casa Blanca informó dio su posicionamiento sobre el tema, considerando que existe una “prolongada brecha entre la oferta y la demanda de viviendas asequibles tanto para los inquilinos como para los propietarios y hace que sea más difícil para las familias comprar su primera casa”.La información difundida añade que “los mayores costos de la vivienda también desplazan otras inversiones que las familias pueden y deben hacer para mejorar sus vidas”, haciendo una clara alusión a “las inversiones en educación” para sus hijos en un futuro.De acuerdo con el gobierno federal, Estados Unidos tiene una escasez estimada de hasta cuatro millones de unidades de vivienda asequible. Ante este escenario, Joe Biden, propuso una inversión de más de $300,000 millones de dólares para agregar dos millones de unidades de vivienda asequibles a largo plazo.Esta inversión forma parte de un paquete de económico de $3.5 billones de dólares que está siendo evaluado por el Congreso, pero quiere poner en marcha pasos inmediatos, externó la Casa Blanca.Según el comunicado de la Casa Blanca, las medidas se centrarán en impulsar las ventas de viviendas a individuos y organizaciones sin fines de lucro, al tiempo que limitarán las ventas a grandes inversionistas, que se quedaron con una de cada seis casas vendidas en el segundo trimestre de este 2021.El plan que impulsar el gobierno federal pretende detonar proyectos de construcción de casas rurales y urbanas por todo el país, con un enfoque de ayuda total a las comunidades de color y los más necesitados de diversas etnias, donde las tasas de propiedad de viviendas han sido menores históricamente, afirmó la Casa Blanca.