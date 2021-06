Biden anuncia acuerdo sobre infraestructura

Con un grupo bipartidista de senadores

El presidente Joe Biden dijo este jueves que llegó a un acuerdo sobre infraestructura con un grupo bipartidista de senadores después de que funcionarios de la Casa Blanca y los legisladores tuvieran un gran avance la noche anterior en sus negociaciones sobre el tema.Tanto senadores republicanos como demócratas dijeron el miércoles por la noche que se había llegado a un acuerdo con funcionarios de la Casa Blanca y 10 senadores sobre un proyecto bipartidista en materia de infraestructura. Y el jueves por la tarde, Biden dijo que había firmado el acuerdo.«Para responder a su pregunta directa, tenemos un acuerdo», dijo.Aunque siguen existiendo obstáculos —no está claro si la propuesta contará con apoyo suficiente de los senadores del Partido Republicano o de los legisladores progresistas para acabar convirtiéndose en ley—, el acuerdo anunciado es un avance significativo que podría allanar el camino para la aprobación de una parte de la agenda nacional de Biden.«Todos estamos de acuerdo en que ninguno de nosotros consiguió todo lo que quería. Yo claramente no obtuve todo lo que quería, ellos dieron más de lo que creo que tal vez planeaban dar en primer lugar», dijo Biden. «Pero esto me recuerda los días en los que solíamos conseguir muchas cosas en el Congreso de Estados Unidos».El presidente dijo además: «Los acuerdos bipartidistas significan compromiso».Los funcionarios de la Casa Blanca trabajaron para coreografiar cuidadosamente el jueves en un esfuerzo por asegurar el máximo impacto e impulso para el acuerdo bipartidista.Incluso antes de que entrara en su reunión con los senadores, Biden había dejado claro que iba a apoyar el acuerdo, según múltiples fuentes. Era probable que el presidente hiciera declaraciones. Se preparó un tuit anunciando el acuerdo. Y el propio Biden decidió unirse a los senadores en la reunión prevista en la Casa Blanca para anunciar el acuerdo él mismo.Hay una estrategia detrás del día en cuanto a los mensajes: asegurar un acuerdo bipartidista es una victoria para un presidente que prometió que podría cumplir con lo que muchos dijeron que era simplemente una aspiración en el clima actual. Pero los movimientos públicos del jueves también pueden verse a través de la lente legislativa: los funcionarios de la Casa Blanca son muy conscientes de que tienen un largo camino por delante para conseguir el apoyo al acuerdo.Los funcionarios confían en que lo conseguirán. Pero se considera importante trabajar para darle un impulso antes del proceso que se avecina.La reunión en sí incluyó un resumen de las disposiciones, pero Biden no dejó lugar a dudas sobre su postura desde el momento en que entró. En cambio, la reunión se centró más en que el presidente y los senadores discutieran la importancia de un acuerdo bipartidista dada la situación del país, del Senado y de las deterioradas infraestructuras de Estados Unidos.Biden dijo que los republicanos y el grupo bipartidista de senadores no apoyaron las cuestiones esbozadas en su Plan de Familias Estadounidenses, que exige un gasto federal adicional de US$ 1,8 billones en educación, atención infantil y otras prioridades. El Plan de Familias es la segunda parte de la propuesta del presidente para revitalizar la nación y asegurar una recuperación más equitativa de la pandemia de coronavirus.«Veremos lo que ocurre en el proyecto de ley de reconciliación, el proceso presupuestario, y si podemos conseguir algún compromiso allí, y si no podemos, ver si puedo atraer a todos los demócratas a una posición que esté ahí, pero vamos a avanzar por una vía doble», dijo Biden.El presidente agradeció a cada uno de los senadores del grupo bipartidista, entre los que se encontraban los senadores demócratas Kyrsten Sinema de Arizona, Jeanne Shaheen de New Hampshire, Mark Warner de Virginia, Joe Manchin de Virginia Occidental y Jon Tester de Montana; y los senados republicanos Rob Portman de Ohio, Lisa Murkowski de Alaska, Susan Collins de Maine, Mitt Romney de Utah y Bill Cassidy de Louisiana.Portman dijo a los periodistas tras la reunión: «Agradezco que el presidente haya salido hoy a expresar lo que todos creemos, que es que no hemos conseguido todo lo que queríamos, pero hemos llegado a un buen compromiso que va a ayudar al pueblo estadounidense».Sinema dijo tras la reunión: «Hay muchos que dicen que el bipartidismo ha muerto en Washington, y en todo el país. Pero este acuerdo histórico de hoy entre republicanos y demócratas en el Senado y con el presidente de Estados Unidos demuestra que cuando un grupo de personas se comprometen con valores compartidos a resolver los problemas y retos a los que se enfrenta nuestro país podemos utilizar el bipartidismo para resolverlos».Collins dijo a los periodistas que se había llegado a un acuerdo sobre el presupuesto de la propuesta, el alcance y la forma de pagarlo. «No fue fácil llegar a un acuerdo en los tres aspectos, pero era esencial», dijo Collins.Mientras Biden hablaba con los periodistas ante los senadores tras la reunión, su principal equipo negociador, Steve Ricchetti, consejero del presidente, el director del Consejo Económico Nacional, Brian Deese, y Louisa Terrell, jefa de asuntos legislativos de Biden, permanecían con la vicepresidenta Kamala Harris a unos seis metros de distancia, cerca de la entrada del Ala Oeste, con amplias sonrisas en sus rostros.Antes de la reunión del jueves en el Despacho Oval, el presidente había sido informado por su equipo sobre el marco y tenía una visión «positiva» de lo que se había elaborado hasta el momento, según una fuente familiarizada con el asunto. Los principales asesores de Biden dieron su visto bueno el miércoles por la noche y eso se consideró un reconocimiento tácito de que él estaría de acuerdo. El hecho de que Biden apoye oficialmente la medida marca un hito clave y sienta las bases para los próximos pasos.Queda mucho trabajo en el aspecto político y de redacción de la propuesta. Pero Biden y su equipo son cada vez más optimistas en cuanto a las posibilidades que ofrece el acuerdo bipartidista para llevar a cabo el programa económico del presidente, de US$ 4 billones.Esta propuesta es significativamente menor a la que Biden había planteado inicialmente de US$ 2,25 billones para reconstruir las infraestructuras del país y cambiar a una energía más ecológica durante los próximos ocho años.Romney y Manchin dijeron que la propuesta bipartidista está totalmente pagada y compensa el nuevo gasto. La forma de pagar la propuesta ha sido uno de los principales puntos de discordia durante las negociaciones.