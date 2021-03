Biden anuncia la compra de 100 millones de dosis adicionales de la vacuna de Johnson & Johnson

El presidente, Joe Biden, anunció el miércoles por la tarde que planea comprar 100 millones de dosis más de la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson de una sola dosis. Con ello, el mandatario se acerca a su objetivo de vacunar a todos los adultos del país para finales de mayo."Hago esto porque, en este esfuerzo de tiempos de guerra, necesitamos la máxima flexibilidad. Siempre existe la posibilidad de que encontremos desafíos inesperados o habrá una nueva necesidad de reforzar los esfuerzos de vacunación", dijo Biden durante una reunión con ejecutivos de las compañías farmacéuticas J&J y Merck."Pueden pasar muchas cosas, pueden cambiar muchas cosas y debemos estar preparados", agregó.Biden dijo a principios de este mes que Estados Unidos estaba en camino de tener suficientes dosis de vacunas para que todos los adultos del país se vacunaran a finales de mayo, después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos diera su autorización para el uso de la vacuna Johnson & Johnson.La de Johnson & Johnson es la tercera vacuna aprobada para uso de emergencia en Estados Unidos (además de la de Pfizer y Moderna), pero la primera de una sola dosis.Biden también anunció que usará los poderes del Gobierno federal para ordenar a todos los estados que prioricen la vacunación de los maestros e instó a administrar al menos una dosis de la vacuna a estos trabajadores para fines de marzo, como parte de los esfuerzos de su Administración para reabrir más escuelas en todo el país.El país ha administrado hasta ahora cerca de 94 millones de dosis. El 18% de la población ha recibido al menos una dosis y casi un 10% está totalmente inmunizada, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).La Administración cerró en enero un acuerdo con Pfizer y Moderna para obtener 200 millones más de dosis para finales de julio. Las 100 millones de dosis adicionales de cada farmacéutica se sumarán así a las 400 que ambas ya se habían comprometido a proporcionar.Biden dijo que si Estados Unidos terminaba con un excedente de vacunas "las compartiremos con el resto del mundo"."Esto no es algo que pueda detenerse con una cerca. Al final, no estaremos seguros hasta que el mundo esté seguro", agregó.Eficacia de la vacuna de J&JA primera vista, la vacuna de Johnson & Johnson parece ser la opción inferior en comparación con las vacunas de Pfizer y Moderna, ambas con una eficacia de alrededor del 95% en sus ensayos clínicos de fase 3.En el ensayo de Johnson & Johnson, los investigadores analizaron los diferentes resultados en distintas partes del mundo. En Estados Unidos la vacuna resultó ser 72% eficaz en la prevención de lo que la empresa definió como COVID-19 de moderado a grave. Se trata de una definición amplia, que abarca desde una combinación de síntomas más leves, como fiebre y dolor de cabeza, hasta los más graves, como dificultad para respirar y niveles bajos de oxígeno.Pero cuando los investigadores analizaron específicamente la protección de la vacuna contra las formas más graves de la enfermedad, la eficacia se disparó al 86%. Y evitó el 100% de las hospitalizaciones y muertes relacionadas con el COVID-19.Ninguna de las personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson fue hospitalizada o murió a causa del coronavirus durante el periodo de seguimiento del estudio de 28 días después de la vacunación.Además, la vacuna de J&J puede conservarse en refrigeradores normales y no requiere condiciones de conservación en frío tan estrictas como las vacunas Moderna y Pfizer. Esto hace que sea más fácil de transportar y distribuir, lo que podría convertirla en una opción más práctica para los centros de vacunación móviles y para las comunidades rurales.