Biden anuncia sanciones contra autoridades cubanas

"Esto es solo el comienzo"

En un comunicado el presidente Biden indicó que el jueves su gobierno "está imponiendo nuevas sanciones contra elementos del régimen cubano responsables por la represión, el jefe del Ejército cubano y de la división del Ministerio del Interior como líderes de esa represión, para que rindan cuentas por sus acciones".El gobierno de Joe Biden anunció este jueves sanciones a miembros específicos del régimen de Cuba y a una unidad de fuerzas especiales del gobierno conocida como 'Boinas Negras', a los que acusa de ser los motores detrás de los abusos a los derechos humanos a la población civil de la isla en medio de las manifestaciones multitudinarias del pasado 11 de julio.En un comunicado el propio Biden indicó que su gobierno "está imponiendo nuevas sanciones contra elementos del régimen cubano responsables por la represión, el jefe del Ejército cubano y de la división del Ministerio del Interior como líderes de esa represión, para que rindan cuentas por sus acciones"."Esto es solo el comienzo, Estados Unidos continuará sancionando a individuos responsables por la opresión del pueblo cubano", aseveró el mandatario estadounidense.Miles salieron a las calles en ciudades y municipios de toda Cuba el 11 de julio al grito de "¡Tenemos hambre!", "¡Libertad" y "¡Abajo la dictadura!", en medio de la peor crisis económica de la isla en décadas y el mayor incremento de los contagios y muertes por covid-19 desde el inicio de la pandemia.Según la agencia de noticias AFP uno de los sancionados es el ministro de Defensa de Cuba, Álvaro López Miera, por su papel activo en la "represión" de las protestas."Mientras responsabilizamos al régimen cubano, nuestro apoyo al pueblo cubano es inquebrantable y nos aseguramos de que los cubanoestadounidenses sean un socio vital en nuestros esfuerzos por brindar alivio a las personas que sufren en la isla. Estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para brindar acceso a Internet al pueblo cubano que elude los esfuerzos de censura del régimen. Estamos revisando nuestra política de remesas para determinar cómo podemos maximizar el apoyo al pueblo cubano. Y estamos comprometidos a renovar el personal de nuestra embajada en La Habana para brindar servicios consulares a los cubanos y mejorar nuestra capacidad de relacionarnos con la sociedad civil, al tiempo que garantizamos la seguridad de los diplomáticos estadounidenses que sirven en Cuba", se lee en el comunicado del presidente Biden.Los 'Boinas Negras', uno de los grupos sancionados, son oficialmente conocidos como la Brigada Nacional Especial del Ministerio del Interior, son una unidad de élite de las fuerzas especiales cubanas que el gobierno ha desplegado para reprimir a los manifestantes. Según datos manejados por la organización Human Rights Watch, más de 600 personas están en cárceles de Cuba por manifestarse contra el régimen en las masivas protestas de hace 15 días. Un puñado de ellos ya ha sido condenado sin derecho a defensa.Exilio aplaude sanciones, pero pide másPolíticos y organizaciones del exilio ven como un primer paso las sanciones anunciadas este jueves por el presidente estadounidense contra el gobierno de Cuba, pero pidieron más, comenzando con un pronto internet para el pueblo cubano.Aunque el exilio agradeció al presidente por las sanciones, fueron consideradas insuficientes ante las denuncias de juicios falsos y desapariciones forzosas en la isla, especialmente de jóvenes manifestantes."Es un buen primer paso de Biden, pero no está lo suficientemente cerca. Biden debe comprometerse a mantener intacto el embargo, prohibir las remesas y crear acceso a internet para los manifestantes cubanos", indicó el congresista cubanoestadounidense Carlos Giménez."Aplaudimos a la Casa Blanca por sus acciones hoy sobre Cuba", manifestó por su parte la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba (FHRC, en inglés).Toni Costa, su presidente, indicó que responsabilizar a los funcionarios cubanos "por la continua represión de sus compatriotas es un paso necesario para lograr un cambio".Agregó que "el acceso a internet y a la información es fundamental para potenciar la libertad de pensamiento".Cuba rechaza sanciones y niega represiónEn respuesta a las sanciones impuestas por Washington, el régimen cubano las calificó de "calumniosas" y negó que en la isla haya habido "un acto de represión contra el pueblo" durante las protestas del 11 de julio.El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró que "aquí no ha habido un acto de represión contra el pueblo cubano como no ha habido ningún estallido social".La sanción, consideró el canciller en conferencia de prensa, es "irrelevante" porque "me consta que ese ministro no tiene cuentas en bancos norteamericanos y nunca me ha dicho que esté interesado en ir a hacer turismo a Miami", pero es "relevante a partir de la implicación política agresiva".Rodríguez declinó dar la cifra de detenidos durante las manifestaciones, pero señaló que la mayoría han sido liberados y que no hay ningún menor de edad en prisión, además de asegurar que en todos los casos se ha respetado el debido proceso con asistencia de abogados."Refuto, no hay juicios sin las garantías del debido proceso", indicó."Se han publicado listas de personas desaparecidas, aquí declaro que son absolutamente falsas y rechazo que haya incluso un solo caso", enfatizó, ante las múltiples denuncias que se han conocido en las redes sociales, de detenidos y de personas no localizadas.