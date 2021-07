Biden anunciará mandato de vacunación para los funcionarios federales

El presidente Joe Biden anunciará este jueves el requisito de que todos los empleados y contratistas federales se vacunen contra el covid-19 o se sometan a pruebas periódicas y a medidas de mitigación de riesgos, según una fuente con conocimiento directo del asunto.El anuncio se producirá en unas declaraciones en las que se espera que Biden exponga una serie de medidas nuevas, incluidos incentivos, en un intento de estimular la vacunación a medida que la variante delta se extiende rápidamente por el país. También seguirá a la decisión del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) de exigir a sus trabajadores sanitarios de primera línea que se vacunen en el transcurso de los próximos dos meses.Biden hizo alusión al inminente anuncio este martes."Eso se está considerando ahora mismo", dijo Biden cuando se le preguntó si impondría un mandato de vacunación a los trabajadores federales.Propuesta similar a la de Nueva YorkAunque todavía se están ultimando los detalles, la fuente dijo que los trabajadores federales tendrían que dar fe de su estado de vacunación o someterse a pruebas periódicas. La fuente dijo que la propuesta será más o menos similar a lo que se está aplicando en la ciudad de Nueva York. Podrían añadirse requisitos adicionales para los no vacunados a medida que las agencias presionen para vacunar a sus empleados.Por el momento, Biden no impondrá el requisito a los militares estadounidenses, a pesar de que cuenta con la autoridad para hacerlo. Sin embargo, es probable que esboce la forma en que el Departamento de Defensa puede tratar de abordar la cuestión en el futuro, dijo la fuente.Cuando se le preguntó si cree que la nueva guía revisada sobre el uso de mascarillas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) llevará a la confusión a los estadounidenses, Biden echó la culpa a los estadounidenses no vacunados, diciendo que si se hubieran vacunado "estaríamos en un mundo muy diferente"."Tenemos una pandemia porque los no vacunados están sembrando una enorme confusión. Y cuanto más aprendemos sobre este virus y la variante delta, más tenemos que preocuparnos y ocuparnos. Y solo hay una cosa que sabemos con seguridad, si esos otros cien millones de personas se vacunaran, estaríamos en un mundo muy diferente", dijo.La decisión de la administración de exigir las vacunas a los trabajadores sanitarios de la VA constituye una poderosa señal de que los requisitos de vacunación podrían ser necesarios para convencer a los que aún se resisten a vacunarse.Los argumentos legales para la obligatoriedad de la vacunaPara reforzar los argumentos a favor de las vacunas, la administración está tomando medidas para definir los fundamentos jurídicos por los que las entidades estadounidenses pueden exigir a sus empleados que se vacunen.Los abogados del Departamento de Justicia han determinado que la ley federal no prohíbe a las agencias públicas y a las empresas privadas exigir las vacunas contra el covid-19, incluso si las vacunas únicamente tienen autorización para un uso de emergencia, según una opinión publicada en línea el lunes.El dictamen de la Oficina de Asesoría Jurídica del departamento, con fecha del 6 de julio, pero hecho público el lunes, allana el camino para que más organismos federales y empresas exijan las vacunas tras el anuncio del Departamento de Asuntos de los Veteranos sobre los trabajadores sanitarios de primera línea.En las últimas semanas, los funcionarios del Departamento de Justicia han estado evaluando las solicitudes de empresas privadas y agencias federales que buscan respaldo legal para las políticas destinadas a fomentar la vacunación, según personas informadas al respecto.El dictamen supone un giro respecto a la administración anterior. El año pasado, el secretario de Justicia, William Barr, utilizó el poder legal del Departamento de Justicia para tratar de luchar contra ciertas restricciones de por el covid-19, incluso uniéndose a algunas empresas que buscaban anular los mandatos estatales de uso de mascarillas.